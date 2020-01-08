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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T14:17+0300
https://ria.ru/20200108/1563183907.html
Иран назвал удар по американским базам в Ираке "пощечиной" США
https://cdn24.img.ria.ru/images/151864/17/1518641726_0:30:2500:1436_1036x0_80_0_0_3910ffcc8ba019725519c826df8928c4.jpg
РИА Новости

Иран назвал удар по американским базам в Ираке "пощечиной" США

13:01 08.01.2020 (обновлено: 14:17 08.01.2020)
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© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США". Его слова приводит IRNA.
Он добавил, что обстрел был успешным, однако этого недостаточно.
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Также Хаменеи подчеркнул, что иностранные военные должны покинуть регион.
Ранее Тегеран направил в ООН письмо с призывом к мировому сообществу потребовать от Вашингтона вывода контингента с Ближнего Востока.
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Американо-иранский конфликт

Диалог двух стран много лет носит напряженный характер, между ними нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома. Кроме того, Вашингтон обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и нарушении прав человека. В Иране обвинения отвергают.
Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
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Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести Вашингтону, даже "самый маленький" из которых "станет ночным кошмаром для Америки". Дональд Трамп пообещал — в случае атаки на американцев — нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
В ночь на среду КСИР объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани: Тегеран выпустил ракеты класса "земля — земля" по базам Эйн-аль-Асад на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. По данным СМИ, погибли 80 человек.
Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Фотографии иранского командира Касема Сулеймани
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На странице в Twitter, посвященной Сулеймани, появилась новая запись
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Обсудить 16
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиБлижний ВостокАли ХаменеиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Если кто - то задается вопросом , а где ответ США ? То я скажу так - всему своё время .
8 января, 13:23
freizdorf
48301515
Пощечина надо сказать в целом удалась. Главное, ракеты (давно устаревшие) достигли своих целей. Главный вопрос, где было ПВО США? И на что они способны?
8 января, 13:14
zzaa_stss
5590001
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