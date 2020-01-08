В Иране заявили, что мир должен потребовать вывода сил США из региона

ООН, 8 янв — РИА Новости. Мировое сообщество должно потребовать от США вывести все военные силы с Ближнего Востока, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.
Документ, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, направлен генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез.
"Безответственная политика и незаконная деятельность США по-прежнему не только ставят под угрозу основы международного права и порядка, но и создают реальную угрозу международному миру и безопасности", — отмечается в послании.
"Международное сообщество не должно мириться с этой ситуацией… и должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои продолжающиеся незаконные и дестабилизирующие действия в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток, в частности вывели все свои силы из региона", — сказано в нем.
Ранее Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Айн-Асад в иракской провинции Амбар, где расположен военный контингент армии США.