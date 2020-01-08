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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T07:36+0300
https://ria.ru/20200108/1563176557.html
В Иране заявили, что мир должен потребовать вывода сил США из региона
https://cdn24.img.ria.ru/images/156311/49/1563114963_0:152:3370:2048_1036x0_80_0_0_642a5655eec2752fe2b958b5a64177ef.jpg
РИА Новости

В Иране заявили, что мир должен потребовать вывода сил США из региона

06:52 08.01.2020 (обновлено: 07:36 08.01.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
© Фото : Spc. Anthony Zane
ООН, 8 янв — РИА Новости. Мировое сообщество должно потребовать от США вывести все военные силы с Ближнего Востока, говорится в письме постпреда Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи.
Документ, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, направлен генсеку ООН Антониу Гутеррешу и в Совбез.

"Безответственная политика и незаконная деятельность США по-прежнему не только ставят под угрозу основы международного права и порядка, но и создают реальную угрозу международному миру и безопасности", — отмечается в послании.

"Международное сообщество не должно мириться с этой ситуацией… и должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои продолжающиеся незаконные и дестабилизирующие действия в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток, в частности вывели все свои силы из региона", — сказано в нем.
Ранее Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Айн-Асад в иракской провинции Амбар, где расположен военный контингент армии США.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеАнтониу ГутеррешМаджид Тахт-РаванчиБлижний ВостокООНСШАВ мире
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