В Иране заявили, что мир должен потребовать вывода сил США из региона

"Безответственная политика и незаконная деятельность США по-прежнему не только ставят под угрозу основы международного права и порядка, но и создают реальную угрозу международному миру и безопасности", — отмечается в послании.

"Международное сообщество не должно мириться с этой ситуацией… и должно потребовать, чтобы Соединенные Штаты прекратили свои продолжающиеся незаконные и дестабилизирующие действия в таком нестабильном регионе, как Ближний Восток, в частности вывели все свои силы из региона", — сказано в нем.