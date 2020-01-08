В Казахстане девочка впала в кому после визита к стоматологу

НУР-СУЛТАН, 8 янв — РИА Новости. Двухлетняя девочка впала в кому после лечения в частной стоматологической клинике в столице Двухлетняя девочка впала в кому после лечения в частной стоматологической клинике в столице Казахстана , в клинике проводится проверка, сообщил в среду министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение мамы девочки, которая рассказала, что в конце декабря обратилась с ребенком в одну из частных стоматологиx клиник Нур-Султана. После проведения медицинских процедур девочка, которой два с половиной года, по словам мамы, впала в кому.

"С утра провели консилиум в городской детской больнице № 2 по ситуации с девочкой, которая попала в кому после лечения зубов в частной стоматологии города Нур-Султана, с участием лучших детских врачей, невропатологов, нейрохирургов, кардиохирургов и анестезиологов республики. Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое, на данный момент находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей", — написал Биртанов на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что также встретился с мамой девочки. "Поговорили о дальнейшей тактике наблюдения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", — добавил министр.