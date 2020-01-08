В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме

АЛМА-АТА, 8 янв – РИА Новости. Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана , сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.

По его данным, ЧП произошло в среду около 13.15 часов (10.15 мск) в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

"В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения. Восемь человек получили различные травмы, в том числе четверо детей. Всех пострадавших доставили в больницу. Ребенок 2009 года рождения скончался от полученных травм", - рассказал Нурахметов.

По его информации, жители дома эвакуированы, организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.