В Казахстане ребенок погиб в результате взрыва газа в жилом доме

АЛМА-АТА, 8 янв – РИА Новости. Десятилетний ребенок скончался, еще семь человек, включая троих детей, получили травмы и госпитализированы после хлопка газовоздушной смеси в городе Каскелен Алма-Атинской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД страны Нурсултан Нурахметов.
По его данным, ЧП произошло в среду около 13.15 часов (10.15 мск) в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.
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"В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения. Восемь человек получили различные травмы, в том числе четверо детей. Всех пострадавших доставили в больницу. Ребенок 2009 года рождения скончался от полученных травм", - рассказал Нурахметов.
По его информации, жители дома эвакуированы, организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.
В областном управлении здравоохранения РИА Новости сообщили, что у пострадавших диагностированы сотрясения и ушибы головного мозга, травмы конечностей, сочетанные травмы. По информации медиков, госпитализированные дети 2012, 2013 и 2018 годов рождения. Самому старшему из пострадавших 80 лет.