Эксперт: Путин и Эрдоган будут убеждать США и Иран не начинать войну

АНКАРА, 8 янв - РИА Новости, Федор Смирнов. Президенты России и Турции Владимир Путин и Таийп Эрдоган, которые проведут переговоры в Стамбуле в среду, могут договориться о совместных усилиях, чтобы убедить США и Иран отказаться от полномасштабных военных действий, заявил РИА Новости директор Центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"Эрдоган и Путин, которые сегодня встретятся в Стамбуле, постараются убедить США и Иран проявить здравомыслие и пойти на снижение напряженности. Нельзя допустить, чтобы их противостояние переросло в полномасштабные военные действия. Если этот конфликт приведет к войне, то такое развитие событий негативно скажется как на Турции, так и на России", - сказал собеседник агентства.
Он назвал иранскую операцию против американских объектов в Ираке спонтанной реакцией Тегерана на убийство Сулеймани и попыткой сохранить лицо.
6 января, 08:00Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом