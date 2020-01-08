Эксперт: Путин и Эрдоган будут убеждать США и Иран не начинать войну

"Эрдоган и Путин, которые сегодня встретятся в Стамбуле, постараются убедить США и Иран проявить здравомыслие и пойти на снижение напряженности. Нельзя допустить, чтобы их противостояние переросло в полномасштабные военные действия. Если этот конфликт приведет к войне, то такое развитие событий негативно скажется как на Турции, так и на России", - сказал собеседник агентства.