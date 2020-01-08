В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Водитель легкового автомобиля, сбивший насмерть двух подростков в Выборгском районе Санкт-Петербурга, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло 7 января в 17:40 у дома 9 по проспекту Мориса Тореза.
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По данным полиции, 37-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух подростков 15 и 16 лет. В результате ДТП 15-летний молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась.
"ГСУ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК России", — говорится в сообщении.