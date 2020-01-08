В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть двух подростков

По данным полиции, 37-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух подростков 15 и 16 лет. В результате ДТП 15-летний молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась.