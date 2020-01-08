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Культура
2020-01-08T12:33+0300
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Тарантино и Скорсезе номинировали на приз гильдии режиссеров США
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РИА Новости

Тарантино и Скорсезе номинировали на приз гильдии режиссеров США

12:31 08.01.2020 (обновлено: 12:33 08.01.2020)
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© Sony Pictures Entertainment (2019)Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма Однажды в Голливуде
© Sony Pictures Entertainment (2019)
ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Создатели фильмов "Паразиты", "Ирландец", "1917", "Однажды в... Голливуде" и "Кролик Джоджо" номинированы на награду режиссерской гильдии США (Directors Guild Award), объявили организаторы премии.
По итогам киносезона 2019/2020 режиссерская гильдия выдвинула на награду Мартина Скорсезе за фильм "Ирландец", Квентина Тарантино с лентой "Однажды в… Голливуде", и британца Сэма Мендеса за режиссуру исторической драмы "1917". Конкуренцию им в борьбе за награду составят Пон Чжун Хо ("Паразиты") и Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо").
Церемония вручения награды гильдии режиссеров США состоится в Лос-Анджелесе 25 января. Выбор профессионального сообщества чаще всего совпадает с выбором киноакадемии США: победитель DGA в течение последних шести лет неизменно становился обладателем "Оскара" за режиссуру.
В категории "Дебютная работа" на награду представлены французский режиссер Мати Дион за фильм "Атлантика", Альма Харель ("Лапочка"), Мелина Мацукас ("Квин и Слим"), Джо Талбот ("Последний черный в Сан-Франциско") и Тайлер Нилсон и Майкла Шварц ("Арахисовый сокол".)
Премия DGA была учреждена в 1938 году и сегодня вручается в 11 категориях за режиссуру в кино, на телевидении и в различных жанрах.
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КультураТайка ВайтитиКино и сериалыНовости культурыКвентин ТарантиноСэмюэль МендесМартин Скорсезе
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