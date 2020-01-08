Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке

Утром в среду состоялось специальное заседание коллегии еврокомиссаров, где обсуждалась ситуация, связанная с событиями на Ближнем Востоке, в частности в Ираке, Иране и Ливии, сказала она. Коллегия – это руководящий орган Еврокомиссии, в который входят по одному представителю от каждой страны ЕС.