Найдены черные ящики разбившегося в Иране украинского самолета

Трагедия произошла рано утром недалеко от аэропорта имени Имама Хомейни. По последним данным, на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 176 человек (167 пассажиров и девять членов экипажа) из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. Никто не выжил.