Самолеты Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай

АЛМА-АТА, 8 янв – РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astanа меняет маршрут полета в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака Ирана , сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана", - говорится в распространенном пресс-релизе компании.

При этом, согласно сообщению, время полета из Алма-Аты в Дубай и из Дубая в Алма-Ату увеличится на 20 и 10 минут соответственно. Время в пути из Нур-Султана в Дубай и из Дубая в Нур-Султан вырастет на 55 и 35 минут.

"Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения", - отмечается в сообщении.