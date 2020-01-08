Самолеты Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай

АЛМА-АТА, 8 янв – РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astanа меняет маршрут полета в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана", - говорится в распространенном пресс-релизе компании.
При этом, согласно сообщению, время полета из Алма-Аты в Дубай и из Дубая в Алма-Ату увеличится на 20 и 10 минут соответственно. Время в пути из Нур-Султана в Дубай и из Дубая в Нур-Султан вырастет на 55 и 35 минут.
"Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения", - отмечается в сообщении.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
6 января, 08:00Китайские СМИ: возможно, ирано-американская война уже рядом