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Конфликт США и Ирана
2020-01-08T11:49+0300
https://ria.ru/20200108/1563181973.html
Самолеты Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай
https://cdn25.img.ria.ru/images/149607/99/1496079961_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_65cdb80e572e5913e7a46dbd7a5a4f90.jpg
РИА Новости

Самолеты Air Astanа будут облетать Иран и Ирак на рейсах в Дубай

11:49 08.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Дубай, ОАЭ
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Дубай, ОАЭ. Архивное фото
АЛМА-АТА, 8 янв – РИА Новости. Крупнейшая казахстанская авиакомпания Air Astanа меняет маршрут полета в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания Air Astana приняла решение об изменении маршрута следования из Алматы и Нур-Султана в Дубай, исключив полеты над воздушным пространством Ирака и Ирана", - говорится в распространенном пресс-релизе компании.
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При этом, согласно сообщению, время полета из Алма-Аты в Дубай и из Дубая в Алма-Ату увеличится на 20 и 10 минут соответственно. Время в пути из Нур-Султана в Дубай и из Дубая в Нур-Султан вырастет на 55 и 35 минут.
"Air Astana будет внимательно следить за развитием событий и проинформирует общественность, если произойдут дальнейшие изменения", - отмечается в сообщении.
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