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Культура
2020-01-08T11:08+0300
https://ria.ru/20200108/1563180943.html
Прокуратура напомнила Поклонской о проверке жалоб на "Матильду"
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РИА Новости

Прокуратура напомнила Поклонской о проверке жалоб на "Матильду"

11:08 08.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСъемки фильма Алексея Учителя "Матильда"
Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв – РИА Новости. Прокуратура Санкт-Петербурга после заявлений депутата Госдумы Натальи Поклонской напомнила, что проведенная проверка не выявила нарушений при съемках фильма "Матильда".
Ранее Поклонская заявила РИА Новости, что в истории с фильмом Алексея Учителя так сместили акценты и все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги". По ее словам, речь идет о десятках миллионов рублей.
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"Прокуратура в соответствии с требованиями федерального законодательства была обязана отреагировать на обращение депутата Госдумы. Была организована проверка, по итогам которой не выявлено каких-либо нарушений, о чем были своевременно уведомлены как заявительница, так и ряд представителей журналистского сообщества, проявившие интерес к этой тематике", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Фильм "Матильда" задолго до выхода в прокат вызвал широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Учитель и Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину. Министр культуры Владимир Мединский отмечал, что его возмущает нагнетаемая вокруг обычного художественного фильма истерия. "Матильда" вышла в прокат 26 октября 2017 года с маркировкой "16+".
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