Прокуратура напомнила Поклонской о проверке жалоб на "Матильду"

Ранее Поклонская заявила РИА Новости, что в истории с фильмом Алексея Учителя так сместили акценты и все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги". По ее словам, речь идет о десятках миллионов рублей.

"Прокуратура в соответствии с требованиями федерального законодательства была обязана отреагировать на обращение депутата Госдумы. Была организована проверка, по итогам которой не выявлено каких-либо нарушений, о чем были своевременно уведомлены как заявительница, так и ряд представителей журналистского сообщества, проявившие интерес к этой тематике", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Санкт-Петербурга.