Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
"Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться", — подчеркнул Пушков.
Ранее США в ходе спецоперации уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести. Дональд Трамп пообещал, что если Тегеран совершит атаку на американцев, то США нанесут "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия. Из Ирана нанесли ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле. Там располагается военный контингент американской армии.
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