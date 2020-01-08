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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T12:49+0300
https://ria.ru/20200108/1563180751.html
Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана
https://cdn24.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:0:3151:1772_1036x0_80_0_0_86f2fc10128666edfa4416885ad68b84.jpg
РИА Новости

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

11:00 08.01.2020 (обновлено: 12:49 08.01.2020)
128232
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
По мнению сенатора, если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут "практически неминуемы".
"Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться", — подчеркнул Пушков.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Алексей Пушков
Сенатор
Ранее США в ходе спецоперации уничтожили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ на это секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести. Дональд Трамп пообещал, что если Тегеран совершит атаку на американцев, то США нанесут "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.
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В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия. Из Ирана нанесли ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле. Там располагается военный контингент американской армии.
Иранский телеканал Press TV сообщил в Twitter, что в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек.
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Популярные комментарии
Единственный выход - вывод американцев из ВСЕХ стран региона - дать народам вздохнуть от их бандитского присутствия и наладить мирную жизнь.
8 января, 12:18
vyachnick Новиков
133110010
Американскому народу надо радоваться ,что они выбрали Трампа ,и попали на Иране и КНДР . А теперь пусть подумают ,что было бы если б они выбрали хилую клинтон и попали так на РФ .))))
8 января, 11:07
Данил Некипелов
1031361015
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