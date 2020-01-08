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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T10:29+0300
https://ria.ru/20200108/1563179749.html
Эксперт назвал удар Ирана по американским базам в Ираке символическим
https://cdn25.img.ria.ru/images/156317/75/1563177575_0:468:795:915_1036x0_80_0_0_63f03fee8ec49a00a7822e3e35d5dbd0.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал удар Ирана по американским базам в Ираке символическим

10:29 08.01.2020
22138
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
© REUTERS / Iran Press/Handout via REUTERS.
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Удар Ирана по американским базам в Ираке был скорее символическим, но он поставил президента США Дональда Трампа перед опасным выбором, считает российский эксперт Федор Лукьянов.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
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"Ответ Ирана… ставит регион на грань большой войны. Тегеран действовал аккуратно - цель была явно демонстративной, символической, а не желание нанести реальный урон. Тем не менее, Трамп перед выбором - ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия. Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика", - написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Трамп "совсем не воин, как не был воином ненавистный ему Барак Обама". Но "он уже въехал в колею, которая приводила его предшественников к затяжным конфликтам в регионе", считает эксперт.
"Будучи главой страны-гегемона с традициями агрессивного утверждения собственных интересов, удержаться вне войны практически невозможно", - отметил Лукьянов.
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Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Конфликт США и ИранаДональд ТрампИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Несомненно, что иранский "удар" был сделан только для внутреннего употребления в день похорон генерала и возможно, даже по согласованию с США.
8 января, 10:36
николай агнин
10400013
Если учесть, что американские военные были приведены в полную боевую готовность, особенно ПВО, то удар Ирана показал полную беспомощность ПВО США. То есть в случае реальных боевых действий базам США будет жарко. При том, что ракеты у Ирана напоминают советские 60-70гг выпуска. В общем Америка сейчас это колосс на глиняных ногах.
8 января, 10:42
Алекс Торский
2030004
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