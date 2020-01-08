Эксперт назвал удар Ирана по американским базам в Ираке символическим

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Удар Ирана по американским базам в Ираке был скорее символическим, но он поставил президента США Дональда Трампа перед опасным выбором, считает российский эксперт Федор Лукьянов.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что 80 человек погибли в результате атаки Ирана на американские базы в Ираке.
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"Ответ Ирана… ставит регион на грань большой войны. Тегеран действовал аккуратно - цель была явно демонстративной, символической, а не желание нанести реальный урон. Тем не менее, Трамп перед выбором - ограничиться такими же ритуальными действиями и боевыми кличами или поднять градус возмездия. Это крайне скользкий путь, когда все меньше зависит от воли того или иного политика", - написал Лукьянов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Трамп "совсем не воин, как не был воином ненавистный ему Барак Обама". Но "он уже въехал в колею, которая приводила его предшественников к затяжным конфликтам в регионе", считает эксперт.
"Будучи главой страны-гегемона с традициями агрессивного утверждения собственных интересов, удержаться вне войны практически невозможно", - отметил Лукьянов.
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