Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом "Матильда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя " Матильда " сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".

"Десятки миллионов. Но всем так было интересно обсуждать личное отношение Поклонской и жизнь нашего государя Николая II, что даже плевать было на такие вопросы, которые я озвучивала. Произошло смещение акцентов, и никому не было дела, ведь мы достаточно богаты, чтобы обращать внимание на такие мелочи", — пояснила парламентарий РИА Новости.

"Мое личное отношение к вере, святым и святому государю с семьей — это то, что я не стану обсуждать публично. Потому что слишком дорого для меня", — сказала она.

Историческая мелодрама об отношениях цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской вызвала широкую дискуссию в обществе задолго до выхода в прокат.

Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.