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Культура
2020-01-08T11:36+0300
https://ria.ru/20200108/1563179315.html
Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом "Матильда"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/99/1560889912_0:247:2463:1632_1036x0_80_0_0_23a445b05afe1f1650e2dc2058fae8f0.jpg
РИА Новости

Поклонская пояснила свои слова об ошибке с фильмом "Матильда"

10:04 08.01.2020 (обновлено: 11:36 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что в спорах вокруг ленты Алексея Учителя "Матильда" сместили акценты и так все перекрутили, что "даже не заметили, как из-под носа искусно увели бюджетные деньги".
"Десятки миллионов. Но всем так было интересно обсуждать личное отношение Поклонской и жизнь нашего государя Николая II, что даже плевать было на такие вопросы, которые я озвучивала. Произошло смещение акцентов, и никому не было дела, ведь мы достаточно богаты, чтобы обращать внимание на такие мелочи", — пояснила парламентарий РИА Новости.
Ранее Поклонская в интервью радио "Комсомольская правда" призналась, что неверно вела себя в истории с нашумевшим фильмом "Матильда", позволив себе говорить вслух "о личном". Депутат подчеркнула, что сейчас бы не допустила подобной ошибки.
"Мое личное отношение к вере, святым и святому государю с семьей — это то, что я не стану обсуждать публично. Потому что слишком дорого для меня", — сказала она.
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Историческая мелодрама об отношениях цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской вызвала широкую дискуссию в обществе задолго до выхода в прокат.
Представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.
По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.
Прокуратура не выявила никаких нарушений.
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Обсудить 17
КультураСкандал вокруг фильма "Матильда"Фильм "Матильда"Наталья ПоклонскаяРусская православная церковь
Популярные комментарии
Втихаря фильм глянула, и поняла что там ничего такого нет. Но не признаётся
8 января, 10:42
Михаил Максимов
141510028
Молодец 🙂👍
8 января, 10:15
Ярослав Погодин
31100117
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