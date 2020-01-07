Поклонская назвала скандал вокруг фильма "Матильда" ошибкой

"Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение моих чувств… Я не призывала тогда к сопротивлению, я говорила, что это в нарушение закона, потому что есть экспертизы, потому что бюджет государственный, потому что нужно проводить проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства - и говорила это вслух. Кроме того, здесь смешалось мое личное, мое отношение, то, о чем говорить не нужно публично", - добавила она.