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Культура
2020-01-07T17:01+0300
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Поклонская назвала скандал вокруг фильма "Матильда" ошибкой
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РИА Новости

Поклонская назвала скандал вокруг фильма "Матильда" ошибкой

17:01 07.01.2020
40891
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы ("Единая Россия") Наталья Поклонская призналась, что неверно вела себя в истории с нашумевшим фильмом Алексея Учителя "Матильда", и добавила, что сейчас не стала бы говорить вслух "о личном".
Задолго до выхода в прокат картина режиссера Алексея Учителя "Матильда" спровоцировала общественный резонанс: представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.
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"(В политике) надо быть творческим человеком, а не говорить в глаза, в лоб, как это прокурор говорит: "Обвиняется человек в том-то, том-то, том-то, как, к примеру, это было по фильму "Матильда". С учетом того что я еще смешала свое личное отношение, то, о чем я говорить уже лично не буду сейчас с учетом полученного опыта. Есть вещи, которые не нужно транслировать. Это духовные вещи, которые нужно беречь", - сказала Поклонская в интервью радио "Комсомольская правда".
"Я бы не сделала ту ошибку, которую я сделала на тот период времени. Вот эта публичность и смешение моих чувств… Я не призывала тогда к сопротивлению, я говорила, что это в нарушение закона, потому что есть экспертизы, потому что бюджет государственный, потому что нужно проводить проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства - и говорила это вслух. Кроме того, здесь смешалось мое личное, мое отношение, то, о чем говорить не нужно публично", - добавила она.
По словам Поклонской, опыт, полученный в должности прокурора, "налагает определённое мировоззрение".
"Я думаю по-прокурорски, но это неправильно в политике. Политика - это тонкая материя. Нужно понимать: чтобы достигать целей в политике, не всегда надо говорить очевидные вещи прямо в лоб. Нужно достигать цель творческим путем, то есть тут надо быть творческим человеком", - сказала она.
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Обсудить 17
КультураМатильда КшесинскаяФильм "Матильда"Наталья ПоклонскаяНиколай IIАлексей УчительГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
Популярные комментарии
sm.v.2012 Поздравляю,Наташа,Вы умная женщина,ибо только глупец упорствует в своих заблуждениях.
7 января, 17:46
ssm.v.2012
28410014
Что к чему? Опять "муть" какую-то поднимает.
7 января, 17:17
lyuda.terenteva.55
1330008
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