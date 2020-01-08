Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air

НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендует пока не покупать билеты авиакомпании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
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"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании "Бек Эйр" на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", - говорится в сообщении министерства.