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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-08T09:58+0300
https://ria.ru/20200108/1563179198.html
Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/79/1562927928_0:1194:2048:2346_1036x0_80_0_0_e6687eeeac3769e83f057cb21860b85f.jpg
РИА Новости

Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air

09:58 08.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкМесто крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 8 янв - РИА Новости. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендует пока не покупать билеты авиакомпании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Вчера, 07:32
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах
"В связи с приостановлением сертификата эксплуатанта авиакомпании "Бек Эйр" на неопределенный срок рекомендуем гражданам временно воздержаться от покупки билетов на рейсы авиакомпании "Бек Эйр", - говорится в сообщении министерства.
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Крушение самолета в Алма-АтеBek AirАлма-АтаКазахстанВ мире
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