В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 09.05 мск пожар в торговом комплексе локализован на площади 3500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
9 апреля 2019, 03:24В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре
По поданным МЧС РФ, к ликвидации последствий пожара в настоящее время привлечены 113 человек и 32 единицы техники.