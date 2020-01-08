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В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе
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РИА Новости

В Новосибирской области локализовали пожар в торговом комплексе

09:44 08.01.2020 (обновлено: 11:43 08.01.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской областиПожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в городе Искитим
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание в городе Искитим
© Фото : ГУ МЧС России по Новосибирской области
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Крупный пожар в торговом комплексе "Центральный" в городе Искитим Новосибирской области удалось локализовать на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 09.05 мск пожар в торговом комплексе локализован на площади 3500 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
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По поданным МЧС РФ, к ликвидации последствий пожара в настоящее время привлечены 113 человек и 32 единицы техники.
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Новосибирская областьПроисшествия
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