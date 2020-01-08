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В СНБО уточнили число пассажиров на борту разбившегося в Иране лайнера
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РИА Новости

В СНБО уточнили число пассажиров на борту разбившегося в Иране лайнера

09:39 08.01.2020 (обновлено: 09:54 08.01.2020)
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© REUTERS / WANA / Nazanin TabatabaeeСитуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
КИЕВ, 8 янв – РИА Новости. Оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране создали при Совете национальной безопасности и обороны Украины, даны поручения по организации мероприятий, связанных с крушением, по уточненным данным, на борту находилось 177 человек, сообщил в среду секретарь СНБО Алексей Данилов.
"По поручению президента Украины Владимира Зеленского при СНБО Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"… Даны поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации", - написал Данилов на своей странице в Facebook.
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По его словам, в состав оперативного штаба вошли премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, глава Службы безопасности, министр внутренних дел, глава Службы внешней разведки, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению Зеленского осуществляет секретарь СНБО Данилов.
"На сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа", - написал Данилов.
Ранее представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил РИА Новости, что на борту рухнувшего под Тегераном украинского лайнера находились 167 пассажиров.
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