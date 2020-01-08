В СНБО уточнили число пассажиров на борту разбившегося в Иране лайнера

По его словам, в состав оперативного штаба вошли премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны, глава Службы безопасности, министр внутренних дел, глава Службы внешней разведки, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению Зеленского осуществляет секретарь СНБО Данилов.