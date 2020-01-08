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В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
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РИА Новости

В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета

07:22 08.01.2020 (обновлено: 07:45 08.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Тегеран
Города мира. Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Города мира. Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. На борту рухнувшего в Тегеране украинского лайнера находились 167 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.
"На борту упавшего украинского самолета, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров", - сообщил официальный представитель.
Ранее иранское агентство Tasnim передало, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета. По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
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УкраинаКрушение украинского самолета в ИранеТегеран (город)ИранПроисшествияВ мире
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