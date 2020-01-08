Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T09:17+0300
https://ria.ru/20200108/1563178311.html
Эксперт оценил вероятность срыва нового "нормандского" саммита
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/96/1562199667_0:19:3071:1746_1036x0_80_0_0_70b946d9d76f8d8da4b8b673d69fb106.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность срыва нового "нормандского" саммита

09:17 08.01.2020
4234
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© REUTERS / Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новый саммит в "нормандском" формате (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу может быть сорван из-за заявлений и действий Киева, считает российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения сил.
Встреча лидеров нормандской четверки
10 декабря 2019, 06:17
Саммит в Париже: "Договорились продолжать договариваться"
"Местные выборы, которые Украина, согласно Пристайко, хочет провести на территориях ДНР и ЛНР, в 2020 году состояться не могут. Для этого нет никаких политических и юридических оснований. До выборов требуется: разведение сторон, закрепление особого статуса, принять специальный закон о выборах, амнистия и так далее. От разведения сторон по всей линии соприкосновения как первоочередной задачи в Париже отказался сам (президент Украины Владимир) Зеленский", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
По его мнению, альтернативой минскому процессу "является не миротворческая миссия, а война и завершение процесса сецессии Донбасса, то есть окончательная потеря Киевом возможности жить с Донбассом в общем политическом пространстве".
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
9 декабря 2019, 03:35
История переговоров в "нормандском формате"
Чеснаков также задался вопросом, не работает ли Пристайко на срыв саммита в "нормандском" формате. По его словам, Киеву "сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые (на предыдущем саммите) 9 декабря".
"После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве", - добавил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский
24 декабря 2019, 12:37
Новые власти, старые грабли: главные события на Украине в 2019 году
4340022
Обсудить 2
Вадим Пристайко"Нормандская четверка"Алексей ЧеснаковФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
Силовики размещают технику в жилых районах Донбасса, заявили в ЛНР
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
ЛНР напомнила Киеву о выборах в Донбассе по Минским соглашениям
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал идею поиска альтернативы Минским соглашениям саботажем
Запуск ракеты во время военных учений в Иране
СМИ заявили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке
Украинский военный в Донбассе
ЛНР: Киев игнорирует предложения по участкам разведения сил в Донбассе
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
Украинский военный
К линии соприкосновения в Донбассе прибыли снайперы ВСУ, заявили в ЛНР
Военнослужащие в Донбассе
Силовики размещают вооружение в жилых районах Донбасса, заявили в ДНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Строительство газопровода Турецкий поток
Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
Патроны
У жителя ДНР изъяли гранатометы, огнеметы и боеприпасы
Скриншот видео взрыва на авиабазе в Ираке, 8 января 2020
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В ЛНР заявляют о двух обстрелах в Донбассе за сутки
08:49СМИ: "Яндекс" изучит возможность запуска виртуального оператора связи
08:49В Канаде продали лотерейный билет с джекпотом в 53 миллиона долларов
08:44Новогодние поезда метро в Москве перевезли более 4,6 миллиона человек
08:38В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
08:34Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов "Удав"
08:33Дозаправку истребителей МиГ-31БМ в воздухе сняли на видео
08:32В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег
08:30В Казахстане умер пострадавший при хлопке газа
08:27На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды
08:20ФСИН обновит автопарк машинами с кондиционерами для заключенных
08:19Синоптики предупредили о начале "европейской" зимы в Москве
08:14ФСИН готовит проект, позволяющий бывшим заключенным проще найти работу
08:11Москвичам рассказали о правилах безопасности на замерзших прудах
08:07В Москве ожидают образование пятисантиметрового снежного покрова
07:52ВЦИОМ рассказал про новогодние обещания россиян
07:50Сеул может выйти из договора об обмене военной информацией с Токио
07:48США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
07:37В Якутске число заболевших корью достигло 70 человек
07:33Судья Верховного суда США Гинзбург победила рак в 86 лет
Лента новостейМолния