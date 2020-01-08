Эксперт оценил вероятность срыва нового "нормандского" саммита

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новый саммит в Новый саммит в "нормандском" формате (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу может быть сорван из-за заявлений и действий Киева, считает российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения сил.

"Местные выборы, которые Украина, согласно Пристайко, хочет провести на территориях ДНР и ЛНР, в 2020 году состояться не могут. Для этого нет никаких политических и юридических оснований. До выборов требуется: разведение сторон, закрепление особого статуса, принять специальный закон о выборах, амнистия и так далее. От разведения сторон по всей линии соприкосновения как первоочередной задачи в Париже отказался сам (президент Украины Владимир) Зеленский", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале

По его мнению, альтернативой минскому процессу "является не миротворческая миссия, а война и завершение процесса сецессии Донбасса, то есть окончательная потеря Киевом возможности жить с Донбассом в общем политическом пространстве".

Чеснаков также задался вопросом, не работает ли Пристайко на срыв саммита в "нормандском" формате. По его словам, Киеву "сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые (на предыдущем саммите) 9 декабря".