Эксперт оценил вероятность срыва нового "нормандского" саммита

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новый саммит в "нормандском" формате (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу может быть сорван из-за заявлений и действий Киева, считает российский эксперт, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву стоит начать поиски альтернативы минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения сил.
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"Местные выборы, которые Украина, согласно Пристайко, хочет провести на территориях ДНР и ЛНР, в 2020 году состояться не могут. Для этого нет никаких политических и юридических оснований. До выборов требуется: разведение сторон, закрепление особого статуса, принять специальный закон о выборах, амнистия и так далее. От разведения сторон по всей линии соприкосновения как первоочередной задачи в Париже отказался сам (президент Украины Владимир) Зеленский", - написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
По его мнению, альтернативой минскому процессу "является не миротворческая миссия, а война и завершение процесса сецессии Донбасса, то есть окончательная потеря Киевом возможности жить с Донбассом в общем политическом пространстве".
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Чеснаков также задался вопросом, не работает ли Пристайко на срыв саммита в "нормандском" формате. По его словам, Киеву "сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые (на предыдущем саммите) 9 декабря".
"После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве", - добавил эксперт.
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