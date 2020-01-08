В Совфеде предупредили об опасности конфликта США и Ирана

Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране

Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к ядерной войне, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

"Нужно оценить, какие потери понесли американцы после ракетной атаки Ирана на их базу. Если ущерб будет серьезным, США не могут не ответить", - сказал политик.

По его словам, "взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны".

Джабаров отметил, что нужно созывать Совбез ООН, чтобы предотвратить усиление напряженности на Ближнем Востоке.

"Агрессивные действия США в отношении Ирака и Ирана связаны, скорее всего, с предвыборной кампанией (президента США Дональда) Трампа, но его действия подвергнутся критике и в самой Америке, Трамп получит удар от оппонентов", - сказал Джабаров.