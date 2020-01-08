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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T09:28+0300
https://ria.ru/20200108/1563178220.html
В Совфеде предупредили об опасности конфликта США и Ирана
https://cdn22.img.ria.ru/images/156316/01/1563160195_0:79:2826:1668_1036x0_80_0_0_1243064b713eb5278245d304f42ef8bc.jpg
РИА Новости

В Совфеде предупредили об опасности конфликта США и Ирана

09:09 08.01.2020 (обновлено: 09:28 08.01.2020)
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© REUTERS / WANA News agencyЛюди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
© REUTERS / WANA News agency
Люди во время похорон генерал-майора Касема Сулеймани и командира Абу Махди аль-Мухандиса в Тегеране
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к ядерной войне, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
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"Нужно оценить, какие потери понесли американцы после ракетной атаки Ирана на их базу. Если ущерб будет серьезным, США не могут не ответить", - сказал политик.
По его словам, "взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны".
Джабаров отметил, что нужно созывать Совбез ООН, чтобы предотвратить усиление напряженности на Ближнем Востоке.
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"Агрессивные действия США в отношении Ирака и Ирана связаны, скорее всего, с предвыборной кампанией (президента США Дональда) Трампа, но его действия подвергнутся критике и в самой Америке, Трамп получит удар от оппонентов", - сказал Джабаров.
Джабаров подчеркнул, что "Трамп ставит под удар своих сограждан, высокопоставленных американских чиновников, которым различные террористические группировки могут захотеть отомстить в любой точке мира", заключил он.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиВладимир ДжабаровСовет Федерации РФИранСШАВ мире
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