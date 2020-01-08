Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T08:52+0300
https://ria.ru/20200108/1563177449.html
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
https://cdn22.img.ria.ru/images/156225/00/1562250071_0:358:3004:2048_1036x0_80_0_0_64e069ecaf4982ce2feff41b0302ff1c.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

08:26 08.01.2020 (обновлено: 08:52 08.01.2020)
3911
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Вокзальная происходит пожар в торговом комплексе "Центральный". По предварительной информации, происходит горение на пощади более 3 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Разбор завалов на месте пожара в казанском торговом центре Адмирал. Архивное фото
9 апреля 2019, 03:24
В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре
По его словам, из здания эвакуированы 30 человек. К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники.
106775
Обсудить 1
Новосибирская областьПроисшествия
Рекомендуем
Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Вид на один из кварталов Тегерана
Появилось видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана
Пассажирский самолет в небе
Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
СМИ сообщило условие Ирана для прекращения ударов по базам США
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Американские военные в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Иранские военнослужащие
Иран пригрозил нанести удар внутри США, сообщает СМИ
Истребитель ВВС США
СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана
Города мира. Тегеран
В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана объяснил причину ракетного удара по американской базе
Фотографии иранского командира Касема Сулеймани
На странице в Twitter, посвященной Сулеймани, появилась новая запись
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео пригласили в конгресс на слушания по Ирану
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера
09:02В аэропорту Киева объявили, что рейс из Ирана отменен
08:56В Новокузнецке нашли тело младенца у мусорного бака
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
Лента новостейМолния