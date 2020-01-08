В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Вокзальная происходит пожар в торговом комплексе "Центральный". По предварительной информации, происходит горение на пощади более 3 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
9 апреля 2019, 03:24В МЧС рассказали, как вести себя при пожаре в торговом центре
По его словам, из здания эвакуированы 30 человек. К тушению пожара привлечены 34 человека и 10 единиц техники.