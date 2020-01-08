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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T07:02+0300
https://ria.ru/20200108/1563176640.html
На странице в Twitter, посвященной Сулеймани, появилась новая запись
https://cdn25.img.ria.ru/images/156313/43/1563134306_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_b13592883dac01e260eaa0f26542e43b.jpg
РИА Новости

На странице в Twitter, посвященной Сулеймани, появилась новая запись

07:02 08.01.2020
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© AFP 2019 / Yasin AkgulФотографии иранского командира Касема Сулеймани
Фотографии иранского командира Касема Сулеймани
© AFP 2019 / Yasin Akgul
Фотографии иранского командира Касема Сулеймани. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Сообщение "Я буду противостоять вам" появилось в аккаунте в Twitter, посвященном убитому иранскому генералу Касему Сулеймани после ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
Фраза опубликована на английском языке на фоне портрета Сулеймани в профиль.
В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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