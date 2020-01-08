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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:27+0300
https://ria.ru/20200108/1563176328.html
Иран пригрозил нанести удар внутри США, сообщает СМИ
https://cdn23.img.ria.ru/images/149974/31/1499743195_0:0:2922:1645_1036x0_80_0_0_5ff40d9a9b7f24120e07a4889746aa68.jpg
РИА Новости

Иран пригрозил нанести удар внутри США, сообщает СМИ

06:27 08.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИранские военнослужащие
Иранские военнослужащие
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Иранские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана по базам США в Ираке, передает телеканал CNN.
По его данным, КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют "ответить на атаки Ирана". В ответ на это КСИР написал: "На этот раз мы ответим вам в Америке".
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05:24Конфликт США и Ирана
Удары по базам США начались в то же время, когда был убит Сулеймани
По данным телеканала, КСИР также пригрозил в случае бомбардировки территории Ирана нанести удары по Дубаю (ОАЭ) и Хайфе (Израиль).
В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Ранее Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
04:16Конфликт США и Ирана
В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеИракИранСШАВ мире
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