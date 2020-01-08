Иран пригрозил нанести удар внутри США, сообщает СМИ

По его данным, КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют "ответить на атаки Ирана". В ответ на это КСИР написал: "На этот раз мы ответим вам в Америке".

По данным телеканала, КСИР также пригрозил в случае бомбардировки территории Ирана нанести удары по Дубаю (ОАЭ) и Хайфе (Израиль).

В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.