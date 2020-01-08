Премьер Японии отложил турне на Ближний Восток из-за атаки Ирана

ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся с 11 января визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, из-за усиления военной конфронтации США и Ирана, сообщило агентство Киодо.
По его данным, премьер дал указание в тесном сотрудничестве с другими странами обеспечить безопасность японских граждан в регионе и в полной мере подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Как заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, Токио призывает заинтересованные страны приложить все дипломатические усилия для ослабления напряженности в регионе.
Ранее в среду Синдзо Абэ созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с нанесением Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака. Как ожидалось, на заседании рассматривалась ситуация в связи с этими ударами, которые были предприняты вслед за атакой США в аэропорту Багдада и уничтожением главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.