Премьер Японии отложил турне на Ближний Восток из-за атаки Ирана

По его данным, премьер дал указание в тесном сотрудничестве с другими странами обеспечить безопасность японских граждан в регионе и в полной мере подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Ранее в среду Синдзо Абэ созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с нанесением Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака. Как ожидалось, на заседании рассматривалась ситуация в связи с этими ударами, которые были предприняты вслед за атакой США в аэропорту Багдада и уничтожением главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.