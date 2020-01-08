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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T06:13+0300
https://ria.ru/20200108/1563176222.html
Премьер Японии отложил турне на Ближний Восток из-за атаки Ирана
https://cdn21.img.ria.ru/images/155833/24/1558332462_0:0:3143:1768_1036x0_80_0_0_34d1b0de4352c636ab2ef721b0c7c1d2.jpg
РИА Новости

Премьер Японии отложил турне на Ближний Восток из-за атаки Ирана

06:04 08.01.2020 (обновлено: 06:13 08.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевСиндзо Абэ
Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Даничев
Синдзо Абэ . Архивное фото
ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся с 11 января визит на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, из-за усиления военной конфронтации США и Ирана, сообщило агентство Киодо.
По его данным, премьер дал указание в тесном сотрудничестве с другими странами обеспечить безопасность японских граждан в регионе и в полной мере подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Как заявил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, Токио призывает заинтересованные страны приложить все дипломатические усилия для ослабления напряженности в регионе.
Ранее в среду Синдзо Абэ созвал заседание Совета национальной безопасности в связи с нанесением Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака. Как ожидалось, на заседании рассматривалась ситуация в связи с этими ударами, которые были предприняты вслед за атакой США в аэропорту Багдада и уничтожением главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
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