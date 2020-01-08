Трамп обсудил ситуацию в Ираке и Иране с эмиром Катара

"Президент Дональд Трамп поговорил с его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, эмиром Катара. Президент поблагодарил эмира Катара за твердое партнерство с США. Президент и эмир обсудили ситуацию в Ираке и Иране, а также важные двусторонние и региональные вопросы", - сказал журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.