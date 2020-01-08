В Японии созвали Совет нацбезопасности из-за конфликта США и Ирана

По его данным, предполагается, что на заседании обсуждают ситуацию в связи с этими ударами, которые были предприняты вслед за ракетным ударом США по аэропорту Багдада и уничтожением главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.