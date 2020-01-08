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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:45+0300
https://ria.ru/20200108/1563176080.html
В Японии созвали Совет нацбезопасности из-за конфликта США и Ирана
https://cdn21.img.ria.ru/images/152211/92/1522119223_367:507:3106:2048_1036x0_80_0_0_231318f68501742d3dfcc8ab77f9c317.jpg
РИА Новости

В Японии созвали Совет нацбезопасности из-за конфликта США и Ирана

05:45 08.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
ТОКИО, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ созвал в среду заседание Совета национальной безопасности в связи с нанесением Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака, передало агентство Киодо.
По его данным, предполагается, что на заседании обсуждают ситуацию в связи с этими ударами, которые были предприняты вслед за ракетным ударом США по аэропорту Багдада и уничтожением главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Президент США Дональд Трамп
05:42Конфликт США и Ирана
Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар
5259124
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеСиндзо АбэЯпонияИранСШАВ мире
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