Удары по базам США начались в то же время, когда был убит Сулеймани

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Президент США Дональд Трамп уже провел совещание по сложившейся ситуации, оно длилось около полутора часов.