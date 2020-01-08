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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:24+0300
https://ria.ru/20200108/1563175915.html
Удары по базам США начались в то же время, когда был убит Сулеймани
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/65/1563126527_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_858622a5eda894c4b0f64eab17751134.jpg
РИА Новости

Удары по базам США начались в то же время, когда был убит Сулеймани

05:24 08.01.2020
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© AP Photo / Ebrahim NorooziУчастники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
Участники антиамериканской демонстрации в Тегеране, Иран
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Удары по американским военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1.20 по местному времени - именно в это время в ночь на 3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате операции США в районе международного аэропорта Багдада, сообщило издание New York Times со ссылкой на иранских чиновников.
Как отмечает издание, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), который уже взял на себя ответственность за ракетные удары, в своем Telegram-канале сообщил, что "ожесточенная месть КСИР началась". По сообщениям иранских СМИ, операция получила название "мученик Сулеймани".
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Президент США Дональд Трамп уже провел совещание по сложившейся ситуации, оно длилось около полутора часов.
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