Кандидаты в президенты США высказались в поддержку военных

ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. Кандидаты в президенты США заняли выжидательную позицию на фоне ударов Ирана по базам США в Ираке, ограничившись сообщениями о поддержке военнослужащих США.
"Я молюсь за безопасность наших войск и персонала в Ираке", - написал в Twitter сенатор США Кори Букер.
"Сегодня американцы в Ираке оказались под огнем. Молюсь за них, их близких и семьи", - написал ветеран войны в Ираке, мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич.
"Я внимательно слежу за тем, что происходит в Ираке. Мы все должны сделать все возможное, чтобы защитить наших военнослужащих и американцев, которым грозит опасность", - написала кандидат Эми Клобушар, сенатор США.
Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что президент Дональд Трамп проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.