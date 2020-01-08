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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-08T05:06+0300
https://ria.ru/20200108/1563175203.html
В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США
https://cdn21.img.ria.ru/images/150743/42/1507434210_0:183:3504:2154_1036x0_80_0_0_9b5bd870a9073d86b51f8af140fe929d.jpg
РИА Новости

В Иране заявили о возможном ударе по союзникам США

04:16 08.01.2020 (обновлено: 05:06 08.01.2020)
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© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,fileСолдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР)
© AP Photo / Hasan Sarbakhshian,file
Солдаты Корпуса стражи исламской революции (КСИР) . Архивное фото
ДАМАСК, 8 янв - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что любое государство, которое предоставит свою территорию для атак на Иран, станет целью вооруженных сил страны.

"Любое государство, которое предоставит свою территории как плацдарм для атак или агрессии против Ирана, будет целью иранских вооруженных сил", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало агентство FARS.

КСИР ранее заявил, что атакует базу Айн-аль-Асад, и призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.
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Конфликт США и ИранаУдар Ирана по американским объектам в ИракеКорпус стражей исламской революцииИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Не понимаю, чему люди радуются, почему так много лайков. Обезумели люди ура-патриотизмом. Война накроет всех.
8 января, 04:31
Ромка Поддубный
25211141
Хорошая стратегия. Украина притихла...
8 января, 04:17
Андрей Романов
3861009
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