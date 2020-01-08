Пентагон: данных о пострадавших или разрушениях на базе США пока нет

"У нас нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными. Мы работаем над оценкой ущерба", - цитирует заявление Пентагона телеканал CNN.
Ранее иранские СМИ сообщили о ракетном обстреле военной базы Аль-Асад с территории Ирана. Сообщений о погибших пока не поступало. Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за обстрелы.
Источник в иракской службе безопасности сообщал РИА Новости, что на территорию базы Аль-Асад упали более девяти ракет. Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.