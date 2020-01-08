Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ

О том, какие ракеты взорвались на базе, не сообщается.

По данным ABC, ссылающегося на источники в США, атака была направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе страны.