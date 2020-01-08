Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за ракетный удар по авиабазе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где дислоцированы войска США, передает иранский телеканал Press TV.
"КСИР подтверждает нанесение удара по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет", - сообщил телеканал в Twitter.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.