Эксперт назвал решение Эстонии по договору о границе "идиотизмом"

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заявление Заявление Эстонии об отказе от ратификации договора о границе с Россией является "сотрясением воздуха" и нацелено исключительно на внутриполитические цели страны. Об этом в интервью порталу Nation News рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что "будет иметь огромные юридические последствия".

По словам эксперта, граница между Россией и Эстонией существует независимо от спикера парламента, и отсутствие пограничного договора ничего не меняет.

"Есть хорошая цитата "Любовь сэра Генри грозит бедой только самому сэру Генри", так же и тут. Идиотизм спикера эстонского парламента грозит бедой только Эстонии и никак не для России. Здесь нужна медицинская служба Эстонии, и пусть она и разбирается со своими гражданами", – считает Межевич.

Специалист подчеркивает, что Эстония не может позволить себе ничего, кроме "глупого заявления по очередному глупому поводу".

"Парламентская псевдодемократия требует треша, и эстонский треш выглядит примерно так, не бомбить же им Ирак ради информационного повода ", – заключил он.

Проблема приграничных территорий

По Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель – Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России он расценивается исключительно как исторический документ, который не имеет юридической силы.

Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но в процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.