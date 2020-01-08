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Эксперт назвал решение Эстонии по договору о границе "идиотизмом"
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РИА Новости

Эксперт назвал решение Эстонии по договору о границе "идиотизмом"

00:46 08.01.2020
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© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии
© Sputnik / Евгений Ашихмин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Заявление Эстонии об отказе от ратификации договора о границе с Россией является "сотрясением воздуха" и нацелено исключительно на внутриполитические цели страны. Об этом в интервью порталу Nation News рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года. По его мнению, в таком случае будет аннулирован Тартуский мирный договор, что "будет иметь огромные юридические последствия".
По словам эксперта, граница между Россией и Эстонией существует независимо от спикера парламента, и отсутствие пограничного договора ничего не меняет.

"Есть хорошая цитата "Любовь сэра Генри грозит бедой только самому сэру Генри", так же и тут. Идиотизм спикера эстонского парламента грозит бедой только Эстонии и никак не для России. Здесь нужна медицинская служба Эстонии, и пусть она и разбирается со своими гражданами", – считает Межевич.

Специалист подчеркивает, что Эстония не может позволить себе ничего, кроме "глупого заявления по очередному глупому поводу".
"Парламентская псевдодемократия требует треша, и эстонский треш выглядит примерно так, не бомбить же им Ирак ради информационного повода ", – заключил он.
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
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Проблема приграничных территорий

По Тартускому мирному договору 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель – Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Эстонские власти считают, что это соглашение подтверждает суверенитет страны, однако в России он расценивается исключительно как исторический документ, который не имеет юридической силы.
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Первоначально договор о границе Москва и Таллин подписали в 2005 году, но в процессе ратификации эстонские власти со своей стороны включили в него преамбулу, содержащую ссылки на Тартуский договор. Москва отозвала подпись, расценив этот шаг как создание предпосылки для территориальных претензий в будущем.
В 2014 году стороны подписали новые договоры о государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В соглашении уточнялось, что Россия и Эстония не имеют территориальных претензий друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.
Большой каменный мост и Московский Кремль
2 января, 17:24
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
170504448
Обсудить 4
Николай МежевичХенн ПыллуаасГосдума РФМоскваЭстонияРоссияТаллинВ мире
Популярные комментарии
Большая часть эстляндии - это исконно русские земли, которые должны вернуться на Родину, а пол миллиона оставшихся чухонцев могут прекрасно разместиться в окрестностях Ревеля.
8 января, 00:57
Andrey Grinberg
5800101
Как же они соскучились по большой многонациональной державе.
8 января, 01:20
iiskandr.79
1330000
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