Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T00:16+0300
https://ria.ru/20200108/1563015709.html
Биография Галины Улановой
https://cdn22.img.ria.ru/images/156301/58/1563015869_0:328:2868:1941_1036x0_80_0_0_ce57bbef700327df84e37a8eceecffb1.jpg
РИА Новости

Биография Галины Улановой

00:16 08.01.2020
45
© РИА Новости / СаховскийБалерина Галина Уланова исполняет "Танец умирающего лебедя" Сен-Санса, 1956 год
Балерина Галина Уланова исполняет Танец умирающего лебедя Сен-Санса, 1956 год
© РИА Новости / Саховский
Великая русская балерина Галина Сергеевна Уланова родилась 8 января 1910 года (26 декабря 1909 года по старому стилю) в Санкт- Петербурге. Ее родители были артистами балета Мариинского театра. Впоследствии отец, Сергей Уланов, стал балетным режиссером, а мать, Мария Романова, – педагогом хореографического училища.
В 1928 году Галина Уланова окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой), где в начальных классах училась у своей матери, а в старших и выпускном – у Агриппины Вагановой.
В том же году она была принята в труппу ленинградского Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский). Уланова исполняла главные партии в таких балетах традиционного репертуара, как "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" (оба 1929) Петра Чайковского, "Раймонда" (1931) Александра Глазунова и "Жизель" (1932) Адольфа Адана. Ее высшими достижениями стали партии Марии в "Бахчисарайском фонтане" (1934) Бориса Асафьева и Джульетты в поставленном Леонидом Лавровским балете "Ромео и Джульетта" (1940) Сергея Прокофьева. Она также танцевала Корали в "Утраченных иллюзиях" Асафьева (1935).
В 1944-1960 годах Галина Уланова была ведущей солисткой балета Большого театра. Она была первой исполнительницей партии Марии в "Бахчисарайском фонтане" (1944), Жизели в одноименном балете Адана (1944), Джульетты в балете "Ромео и Джульетта" (1946), Тао Хоа в "Красном маке" Рейнгольда Глиэра (1949), Катерины в "Сказе о каменном цветке" (1954).
Уланова также танцевала партии Золушки в одноименном балете Прокофьева (1945), Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" Чайковского (1948), Параши в "Медном всаднике" Глиэра (1949), первой исполнила Седьмой вальс и прелюд в "Шопениане" на музыку Фредерика Шопена (1946).
С именем Галины Улановой в первую очередь связан грандиозный успех первых зарубежных гастролей балетной труппы Большого театра, состоявшихся в 1956 году в Лондоне.
Последнее выступление балерины состоялось 29 декабря 1960 года в "Шопениане".
В 1960-1997 годах Уланова работала балетмейстером-репетитором Большого театра. Ее учениками были Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Алла Михальченко, Нина Семизорова, Николай Цискаридзе, Марина Колпакчи, Ольга Суворова и др.
Уланова работала также с солистами Парижской "Гранд Опера", Гамбургского балета, Шведского Королевского балета, Австралийского балета, артистами балетных трупп Японии.
21 марта 1998 года Галина Уланова скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.
Официальным мужем Улановой был режиссер Юрий Завадский (1894-1977). Детей у балерины не было.
Творчество Галины Улановой было отмечено многочисленными наградами. В 1951 году она была удостоена звания Народной артистки СССР. В 1957 году была награждена Ленинской премией, являлась четырежды лауреатом Сталинской (Государственной) премии (1941, 1946, 1947, 1950).
В декабре 1997 года ей была присуждена Премия президента Российской Федерации в области литературы и искусства.
Уланова была дважды удостоена звания Герой Социалистического Труда (1974 и 1980). Награждена четырьмя орденами Трудового Красного знамени (1939, 1951, 1959, 1967), орденом "Знак Почета" (1940) и двумя орденами Ленина (1953, 1970). В 1992 году Уланова стала командором французского ордена "За заслуги в литературе и искусстве".
В 1958 году Уланова была награждена Премией Анны Павловой, присуждаемой Парижской академией танца. В 1988 году получила итальянскую премию Оскара Парселли "Жизнь ради танца".
В 1995 году была удостоена премии "Золотая маска" – "За честь и достоинство".
Балерина была почетным членом Американской академии искусств и наук и ряда зарубежных академий.
Именем Улановой в 1965 году был назван сорт тюльпанов, выведенный в Нидерландах, и выпущена памятная медаль с ее портретом.
В 1981 году в Париже в рамках организованного ЮНЕСКО торжественного вечера состоялась премьера балета "В честь Улановой" (хореография Владимира Васильева).
В 1984 году в Аллее героев ленинградского Парка Победы был установлен бронзовый бюст Улановой и скульптура Улановой перед стокгольмским Музеем танца.
В 2004 году в Санкт-Петербурге во дворе Академии Русского балета был открыт памятник Улановой. В 1930-х годах эта скульптура была установлена в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове.
В конце 2004 года в Москве открылся музей-квартира балерины Галины Улановой на Котельнической набережной – филиал Государственного театрального музея имени Бахрушина.
В декабре 2009 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 100-летию со дня рождения Галины Улановой.
В 2011 году имя балерины было присвоено Большому репетиционному залу Большого театра.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Галина УлановаСанкт-ПетербургСправки
Рекомендуем
Педро Санчес, лидер Социалистической рабочей партии Испании
Биография Педро Санчеса
Спецподразделение морской полиции Малайзии по борьбе с пиратством
Случаи захвата пиратами судов с россиянами в 2016 — 2020 годах
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Крупные авиакатастрофы в мире в 2017-2020 годах
Похороны Кассема Солеймани в городе Керман
Случаи гибели людей в давке на массовых мероприятиях в 2017-2020 годах
Верующая на Рождественском богослужении в Свято-Троицкой церкви города Томска
Рождество Христово в Православной церкви
Цветы и табличка с надписью Je suis Charlie у посольства Франции в Москве
Серия нападений во Франции в начале 2015 года
Хорватский политический и государственный деятель Зоран Миланович
Биография Зорана Милановича
Американские военные в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток
Газопровод "Турецкий поток"
Верующие во время рождественского богослужения
Православные христиане встречают Рождество Христово
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон и глава Еврокомиссии обсудят будущее торговое соглашение
Истребитель ВВС США
СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана
Реактивный истребитель Косар, Иран
Иранские военные самолеты подняты в воздух, сообщает военный источник
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
СМИ: Белый дом ведет подготовку к возможному обращению Трампа к нации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
07:22В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
07:20Киевский аэропорт не владеет информацией о крушении самолета в Иране
Лента новостейМолния