Биография Галины Улановой

В 1928 году Галина Уланова окончила Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой), где в начальных классах училась у своей матери, а в старших и выпускном – у Агриппины Вагановой.

В том же году она была принята в труппу ленинградского Государственного академического театра оперы и балета (ныне Мариинский). Уланова исполняла главные партии в таких балетах традиционного репертуара, как "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" (оба 1929) Петра Чайковского, "Раймонда" (1931) Александра Глазунова и "Жизель" (1932) Адольфа Адана. Ее высшими достижениями стали партии Марии в "Бахчисарайском фонтане" (1934) Бориса Асафьева и Джульетты в поставленном Леонидом Лавровским балете "Ромео и Джульетта" (1940) Сергея Прокофьева. Она также танцевала Корали в "Утраченных иллюзиях" Асафьева (1935).

В 1944-1960 годах Галина Уланова была ведущей солисткой балета Большого театра. Она была первой исполнительницей партии Марии в "Бахчисарайском фонтане" (1944), Жизели в одноименном балете Адана (1944), Джульетты в балете "Ромео и Джульетта" (1946), Тао Хоа в "Красном маке" Рейнгольда Глиэра (1949), Катерины в "Сказе о каменном цветке" (1954).

Уланова также танцевала партии Золушки в одноименном балете Прокофьева (1945), Одетты-Одиллии в "Лебедином озере" Чайковского (1948), Параши в "Медном всаднике" Глиэра (1949), первой исполнила Седьмой вальс и прелюд в "Шопениане" на музыку Фредерика Шопена (1946).

С именем Галины Улановой в первую очередь связан грандиозный успех первых зарубежных гастролей балетной труппы Большого театра, состоявшихся в 1956 году в Лондоне.

Последнее выступление балерины состоялось 29 декабря 1960 года в "Шопениане".

В 1960-1997 годах Уланова работала балетмейстером-репетитором Большого театра. Ее учениками были Екатерина Максимова, Владимир Васильев, Нина Тимофеева, Людмила Семеняка, Алла Михальченко, Нина Семизорова, Николай Цискаридзе, Марина Колпакчи, Ольга Суворова и др.

Уланова работала также с солистами Парижской "Гранд Опера", Гамбургского балета, Шведского Королевского балета, Австралийского балета, артистами балетных трупп Японии.

21 марта 1998 года Галина Уланова скончалась в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Официальным мужем Улановой был режиссер Юрий Завадский (1894-1977). Детей у балерины не было.

Творчество Галины Улановой было отмечено многочисленными наградами. В 1951 году она была удостоена звания Народной артистки СССР. В 1957 году была награждена Ленинской премией, являлась четырежды лауреатом Сталинской (Государственной) премии (1941, 1946, 1947, 1950).

В декабре 1997 года ей была присуждена Премия президента Российской Федерации в области литературы и искусства.

Уланова была дважды удостоена звания Герой Социалистического Труда (1974 и 1980). Награждена четырьмя орденами Трудового Красного знамени (1939, 1951, 1959, 1967), орденом "Знак Почета" (1940) и двумя орденами Ленина (1953, 1970). В 1992 году Уланова стала командором французского ордена "За заслуги в литературе и искусстве".

В 1958 году Уланова была награждена Премией Анны Павловой, присуждаемой Парижской академией танца. В 1988 году получила итальянскую премию Оскара Парселли "Жизнь ради танца".

В 1995 году была удостоена премии "Золотая маска" – "За честь и достоинство".

Балерина была почетным членом Американской академии искусств и наук и ряда зарубежных академий.

Именем Улановой в 1965 году был назван сорт тюльпанов, выведенный в Нидерландах, и выпущена памятная медаль с ее портретом.

В 1981 году в Париже в рамках организованного ЮНЕСКО торжественного вечера состоялась премьера балета "В честь Улановой" (хореография Владимира Васильева).

В 1984 году в Аллее героев ленинградского Парка Победы был установлен бронзовый бюст Улановой и скульптура Улановой перед стокгольмским Музеем танца.

В 2004 году в Санкт-Петербурге во дворе Академии Русского балета был открыт памятник Улановой. В 1930-х годах эта скульптура была установлена в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове.

В конце 2004 года в Москве открылся музей-квартира балерины Галины Улановой на Котельнической набережной – филиал Государственного театрального музея имени Бахрушина.

В декабре 2009 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную 100-летию со дня рождения Галины Улановой.

В 2011 году имя балерины было присвоено Большому репетиционному залу Большого театра.