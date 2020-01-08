Газовое кольцо замыкается: Россия и Турция запустили новый газопровод

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Москва и Анкара запускают "Турецкий поток" — новый газопровод из двух нитей общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, проложенный по дну Черного моря. Одна из труб предназначена для самой Турции, а остальное топливо отправится в страны Южной и Юго-Восточной Европы — там за российским газом уже выстроилась целая очередь.

Хорошо забытое старое

Такой газопровод собирались проложить между Россией и Болгарией — на 2014-й был запланирован старт строительства "Южного потока". Однако Европарламент на фоне политических разногласий насчет Крыма вынудил Софию остановить проект, хотя часть труб уже была изготовлена и лежала в Варне.

Владимир Путин назвал позицию Еврокомиссии неконструктивной и поставил точку в этой истории. "Если Европа не хочет реализовывать проект, значит, тогда он не будет реализован", — заявил президент России на пресс-конференции в Анкаре. Тогда же "Газпром" и турецкая "Botas Petroleum Pipeline Corporation" подписали меморандум о газопроводе в Турцию. И Анкара не подвела.

Строительство "Турецкого потока" началось в 2017-м. Общая протяженность трубопровода от Анапы до Люлебургаза — 1100 километров. Новый маршрут поставки российского топлива оказался настолько востребован, что подрядчик — швейцарская Allseas — установила мировой рекорд по скорости укладки труб под водой: более шести километров в сутки.

В 2018-м Турция заняла второе место по импорту российского газа среди стран дальнего зарубежья, закупив 24 миллиарда кубометров (больше приобретает только Германия — 58,5 миллиарда).

Важно, что половину газа, поступающего по "Турецкому потоку", Анкара будет реэкспортировать в Европу. Для Турции это станет еще одним способом укрепить позиции в отношениях с Евросоюзом.

Несмотря на софийское фиаско шестилетней давности, многие европейские страны поддерживают продление "Турецкого потока". В первую очередь — Сербия и Венгрия, считающие необходимым диверсифицировать поставки топлива для своих нужд. Желание участвовать в проекте выразила и Болгария.

Засучив рукава

Сербия уже практически завершила свой участок "Турецкого потока". По словам одного из руководителей генподрядчика IDC Евгения Ульриха, за полгода проложили 400 километров газопровода, ежедневно прибавляя по шесть километров.

В декабре Владимир Путин договорился с президентом Александром Вучичем о том, что объемы подземных хранилищ в Сербии увеличатся с нынешних 750 миллионов до двух миллиардов кубометров.

Венгрия тоже надеется вскоре присоединиться к "Турецкому потоку". Об этом премьер-министр Виктор Орбан сообщил на встрече с Владимиром Путиным еще в конце октября прошлого года. Президент России ответил, что Москва это только приветствует.

Но вновь неоднозначную позицию заняла Болгария. И хотя формально правительство страны согласилось на прокладку трубопровода, в начале декабря Владимир Путин заявил, что София сознательно затягивает строительство, скорее всего — под давлением со стороны.

Премьер-министр Бойко Борисов поспешил заверить: работы идут полным ходом, по пять километров в день, и к концу 2020-го газопровод будет готов. А глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов сказал, что в конце ноября Анкара заварила "золотой шов", соединив болгарскую часть с "Турецким потоком".

Эксперты по поводу объяснений болгарского премьера разделились на два лагеря: одни считают, что политик лукавит, вторые — что у него плохо с математикой. Ведь если работать с такой скоростью, какую назвал Борисов (пять километров в сутки), болгарский участок можно закончить уже в феврале.

"Если это намеренное затягивание строительства, то это похоже на выстрел в ногу. Это проект, который выгоден абсолютно всем. Мне кажется, что, как и с "Северным потоком — 2", это решенная история. "Северный поток — 2" в какой-то момент был поставлен на паузу, потому что колебалась Дания, но в итоге все согласовали. Думаю, Болгарию можно сравнить по ее колебаниям с Данией. Ничего страшного не вижу", — рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.

Впрочем, о своих интересах София позаботилась, соединив "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который проходит на болгарской территории. Таким образом, Болгария теперь будет получать российский газ через Турцию.