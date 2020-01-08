Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-08T08:12+0300
https://ria.ru/20200108/1562209143.html
Газовое кольцо замыкается: Россия и Турция запустили новый газопровод
https://cdn21.img.ria.ru/images/156002/11/1560021149_0:71:1350:830_1036x0_80_0_0_23ad7cfa9edb77f89d54f74306e9d46d.jpg
РИА Новости

Газовое кольцо замыкается: Россия и Турция запустили новый газопровод

08:00 08.01.2020 (обновлено: 08:12 08.01.2020)
1957
© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Москва и Анкара запускают "Турецкий поток" — новый газопровод из двух нитей общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год, проложенный по дну Черного моря. Одна из труб предназначена для самой Турции, а остальное топливо отправится в страны Южной и Юго-Восточной Европы — там за российским газом уже выстроилась целая очередь.

Хорошо забытое старое

Такой газопровод собирались проложить между Россией и Болгарией — на 2014-й был запланирован старт строительства "Южного потока". Однако Европарламент на фоне политических разногласий насчет Крыма вынудил Софию остановить проект, хотя часть труб уже была изготовлена и лежала в Варне.
Владимир Путин назвал позицию Еврокомиссии неконструктивной и поставил точку в этой истории. "Если Европа не хочет реализовывать проект, значит, тогда он не будет реализован", — заявил президент России на пресс-конференции в Анкаре. Тогда же "Газпром" и турецкая "Botas Petroleum Pipeline Corporation" подписали меморандум о газопроводе в Турцию. И Анкара не подвела.
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер и президент РФ Владимир Путин осматривают макет магистрального газопровода Сила Сибири во время посещения строительной площадки Амурского ГПЗ. 3 августа 2017
2 декабря 2019, 00:00
"Сила Сибири" — это только начало. У газопровода появится брат-близнец
Строительство "Турецкого потока" началось в 2017-м. Общая протяженность трубопровода от Анапы до Люлебургаза — 1100 километров. Новый маршрут поставки российского топлива оказался настолько востребован, что подрядчик — швейцарская Allseas — установила мировой рекорд по скорости укладки труб под водой: более шести километров в сутки.
В 2018-м Турция заняла второе место по импорту российского газа среди стран дальнего зарубежья, закупив 24 миллиарда кубометров (больше приобретает только Германия — 58,5 миллиарда).
Важно, что половину газа, поступающего по "Турецкому потоку", Анкара будет реэкспортировать в Европу. Для Турции это станет еще одним способом укрепить позиции в отношениях с Евросоюзом.
Несмотря на софийское фиаско шестилетней давности, многие европейские страны поддерживают продление "Турецкого потока". В первую очередь — Сербия и Венгрия, считающие необходимым диверсифицировать поставки топлива для своих нужд. Желание участвовать в проекте выразила и Болгария.

Засучив рукава

Сербия уже практически завершила свой участок "Турецкого потока". По словам одного из руководителей генподрядчика IDC Евгения Ульриха, за полгода проложили 400 километров газопровода, ежедневно прибавляя по шесть километров.
В декабре Владимир Путин договорился с президентом Александром Вучичем о том, что объемы подземных хранилищ в Сербии увеличатся с нынешних 750 миллионов до двух миллиардов кубометров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019
7 сентября 2019, 08:00
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Венгрия тоже надеется вскоре присоединиться к "Турецкому потоку". Об этом премьер-министр Виктор Орбан сообщил на встрече с Владимиром Путиным еще в конце октября прошлого года. Президент России ответил, что Москва это только приветствует.
Но вновь неоднозначную позицию заняла Болгария. И хотя формально правительство страны согласилось на прокладку трубопровода, в начале декабря Владимир Путин заявил, что София сознательно затягивает строительство, скорее всего — под давлением со стороны.
Премьер-министр Бойко Борисов поспешил заверить: работы идут полным ходом, по пять километров в день, и к концу 2020-го газопровод будет готов. А глава "Булгартрансгаза" Владимир Малинов сказал, что в конце ноября Анкара заварила "золотой шов", соединив болгарскую часть с "Турецким потоком".
Эксперты по поводу объяснений болгарского премьера разделились на два лагеря: одни считают, что политик лукавит, вторые — что у него плохо с математикой. Ведь если работать с такой скоростью, какую назвал Борисов (пять километров в сутки), болгарский участок можно закончить уже в феврале.
Самоподъемная плавучая буровая установка Астра в Каспийском море
12 октября 2019, 08:00
Сколько нефти осталось в мире и когда она закончится
"Если это намеренное затягивание строительства, то это похоже на выстрел в ногу. Это проект, который выгоден абсолютно всем. Мне кажется, что, как и с "Северным потоком — 2", это решенная история. "Северный поток — 2" в какой-то момент был поставлен на паузу, потому что колебалась Дания, но в итоге все согласовали. Думаю, Болгарию можно сравнить по ее колебаниям с Данией. Ничего страшного не вижу", — рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik.
Впрочем, о своих интересах София позаботилась, соединив "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который проходит на болгарской территории. Таким образом, Болгария теперь будет получать российский газ через Турцию.
Мало того, "Бултрансгаз" запустил транзит из "Турецкого потока" в Грецию и Северную Македонию. Это открывает "Газпрому" пространство для маневра. Ведь еще в конце 2018-го Владимир Путин и греческий премьер-министр Алексис Ципрас обсудили возможность направить вторую нитку "Турецкого потока" через Грецию. Так что попытки Софии задержать строительство трубы в Сербию навредят только ей самой.
2120104
Обсудить 1
Турецкий потокГазпромВладимир ПутинТурцияРоссияПриродный газЭкономика
Рекомендуем
Акция протеста против политики США на одной из улиц Каракаса
США: похоже, мы недооценили Россию и проиграли еще одну страну
LIVE: Крушение самолета в Иране
В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер
Пункт продажи лотерейных билетов
Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Американские военные в Ираке
Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Опубликованы кадры ракетного удара по авиабазе США
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
Андрей Павленко
Малышева объяснила, почему онколог Павленко не предотвратил у себя рак
Истребитель ВВС США
СМИ: самолет ВВС США уничтожен на базе в Ираке в ходе удара Ирана
На участке строительства трубопровода
"Тщетная попытка": Турция против нового "убийцы русского газа"
Рига
В Латвии объяснили недружественное отношение Прибалтики к России
Пентагон
Пентагон прокомментировал удар Ирана по базам США в Ираке
Стоп-кадр видео презентации игровой приставка Sony PS 5 на выставке CES в США
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Отдыхающие на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии.
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов в Грузии
Добыча нефти
Нефть WTI взлетела в цене после иранских ударов по американским базам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране
08:47Эксперт рассказал о выгоде "Газпрома" от "Турецкого потока"
08:35При обстреле баз США в Ираке погибли 80 человек, сообщили СМИ
08:26В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
08:26В аэропорту Тегерана тушат обломки упавшего украинского самолета
08:22При крушении украинского лайнера в Иране никто не выжил
08:18Авиакомпания "МАУ" проверяет информацию о крушении лайнера в Иране
08:05МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
08:01Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране
07:58Признавшийся в растрате республиканец Хантер ушел из конгресса США
07:57Рождественская ночь в Москве стала одной из самых теплых за столетие
07:53Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера
07:52Посольство России в Тегеране выясняет данные о погибших на самолете
07:50СМИ: все пассажиры рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли
07:45Опубликованы фото с места крушения украинского самолета в Тегеране
07:44К месту крушения украинского самолета в Иране направились медики
07:33В Иране у АЭС "Бушер" произошли землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5
07:27Разбившийся в Иране лайнер перестал передавать сигналы через 2 минуты
07:22В минавиации Ирана уточнили количество пассажиров рухнувшего самолета
07:20Киевский аэропорт не владеет информацией о крушении самолета в Иране
Лента новостейМолния