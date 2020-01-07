Космонавты МКС поздравили верующих с Рождеством Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка с борта Международной космической станции (МКС) поздравили духовенство и паству Русской православной церкви (РПЦ) с Рождеством Христовым во время рождественского телемоста с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя во вторник.

"Сейчас хочется сказать огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить, и в вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества, хочется пожелать счастья, любви, удачи, и всего самого-самого хорошего", - сказал Скворцов.

Олег Скрипочка добавил, что ему "хотелось бы передать поздравление духовенству в вашем лице (патриарха Кирилла), и вашей пастве".

Патриарх также поздравил космонавтов с Рождеством и благословил их. "Хотел бы благословить вас на ваши труды во славу отечества нашего, во славу науки и на пользу всего рода человеческого. Пусть Господь хранит вас на очень непростых космических путях, которые стали частью вашего жизненного пути", - сказал он.

Александр Скворцов рассказал предстоятелю РПЦ о работе с роботами на МКС.

"…Мы с ними (с роботами) плотно работаем, получаем определенные результаты, и сейчас они будут модернизироваться, у нас будут разрабатывать применение робототехники в космосе", - сказал космонавт. "Ну, а скафандры - это наша работа непосредственная, маленькие космические корабли для выхода в открытый космос. Они наши помощники", - добавил он, рассказывая о двух скафандрах, которые можно было увидеть рядом с космонавтами во время телемоста.

Патриарх в свою очередь рассказал о своей несбыточной мечте - побывать в космосе. "Я не могу представить себе чувства человека, который выходит в открытый космос, только мечтать об этом возможно. Но есть мечты, которые у человека сбываются, а вот моя мечта побывать в космосе точно уже не сбудется. Поэтому с особым чувством я всегда общаюсь с космонавтами и пытаюсь представить себе всю сложность и ответственность такой огромной работы, которую вы совершаете. Поэтому особые чувства всегда возникают, когда видишь людей, находящихся в космосе, и особенно в такие праздники, как Пасха и Рождество", - признался глава Русской церкви.

Он пожелал экипажу станции крепости душевных и телесных сил и осознания огромной важности их труда во благо науки, во благо отечества и "всего рода человеческого".