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В КСИР заявили, что Сулеймани убили с вертолета, а не с беспилотника
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РИА Новости

В КСИР заявили, что Сулеймани убили с вертолета, а не с беспилотника

23:26 07.01.2020 (обновлено: 23:27 07.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровВышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
© РИА Новости / Антон Быстров
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
ТЕГЕРАН, 7 янв - РИА Новости. Колонну, в которой находился иранский генерал Касем Сулеймани, атаковали у аэропорта в Багдаде с вертолета ВВС США, а не с беспилотника, как было объявлено ранее, заявил РИА Новости представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Муртада Карбани.
"Командир подразделения "Кудс" Касем Сулеймани и замглавы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис были атакованы не с беспилотника, их атаковал американский вертолет", - сказал Карбани.
Представитель КСИР опроверг информацию, что в Иране знают место, откуда взлетел вертолет. Он напомнил, что Иран обладает высокоточным оружием и способен атаковать любой объект в любое время. "Арабский мир в преддверии сильного удара по американцам", - добавил он.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Среди погибших, помимо него, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиВВС СШАКорпус стражей исламской революцииМинистерство обороны СШААли ХаменеиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
А зачем вы живете в Израиле, не лучше ли бы вам было переехать в Иран.
7 января, 23:45
ДСДенис Стартов
800002
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