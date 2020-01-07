В КСИР заявили, что Сулеймани убили с вертолета, а не с беспилотника

"Командир подразделения "Кудс" Касем Сулеймани и замглавы "Аль-Хашед Аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис были атакованы не с беспилотника, их атаковал американский вертолет", - сказал Карбани.

Представитель КСИР опроверг информацию, что в Иране знают место, откуда взлетел вертолет. Он напомнил, что Иран обладает высокоточным оружием и способен атаковать любой объект в любое время. "Арабский мир в преддверии сильного удара по американцам", - добавил он.