Трамп планирует обсудить с Россией ситуацию в Ливии

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает Ливию с Турцией и Германией, планирует вести обсуждения и с Россией.
"Мы ведем обсуждения с президентом (Турции Реджепом) Эрдоганом, со многими другими странами. Я только что говорил с канцлером Германии, с Ангелой (Меркель). Мы говорили об этой теме конкретно - о Ливии, что там происходит. Мы будем говорить с Россией, они там участвуют. Многие страны участвуют в ситуации в Ливии", - сказал Трамп журналистам.
Вчера, 19:00Первая группа турецких военных прибыла в Ливию
Он охарактеризовал ситуацию в Ливии как "полный беспорядок".
"У нас запланированы встречи. Посмотрим, удастся ли нам разработать какой-то мирный план", - заключил Трамп, не пояснив, с кем конкретно планирует встречаться.