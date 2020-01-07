Калуга получила статус "Новогодней столицы России" — 2020

"Мы безумно рады принять этот прекрасный символ новогодней столицы России. Теперь мы будем, так же, как и вы, целый год готовиться. Огромное количество мероприятий вас ждет, мы всех приглашаем в гости", — отметил, приняв снежинку, заместитель калужского губернатора Константин Горобцов.