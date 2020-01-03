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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-03T15:01+0300
https://ria.ru/20200103/1562362132.html
Расскажи, Снегурочка, где была: такие разные новогодние образы
https://cdn25.img.ria.ru/images/156259/02/1562590284_0:9:2910:1646_1036x0_80_0_0_cae5b2662a1e5889d8849d3df461d265.jpg
РИА Новости

Расскажи, Снегурочка, где была: такие разные новогодние образы

10:00 03.01.2020 (обновлено: 15:01 03.01.2020)
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Где Новый год, там и Снегурочка. Девушки по всему миру примеряют на себя образ помощницы зимнего волшебника, создавая атмосферу праздника. Самые обворожительные Снегурки — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Matthew Emmons-USA TODAY Sports

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах
1 из 20

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.

© REUTERS / Matthew Emmons-USA TODAY Sports
© AP Photo / Josh Reynolds

Танцовщицы нью-йоркского театра Rockettes участвуют в новогоднем шоу в Radio City Music Hall.

Участницы шоу Radio City Rockettes
2 из 20

Танцовщицы нью-йоркского театра Rockettes участвуют в новогоднем шоу в Radio City Music Hall.

© AP Photo / Josh Reynolds
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Участница массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор" во время карнавала BoogelWoogel-2018.

Спуск с горы в купальниках на карнавале BoogelWoogel-2018 в Сочи
3 из 20

Участница массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор" во время карнавала BoogelWoogel-2018.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© AP Photo / DPA/ Oliver Berg

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

Девушки позируют перед Кельнским собором
4 из 20

Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.

© AP Photo / DPA/ Oliver Berg
© AFP 2019 / Stringer

Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане.

Девушки в костюмах Санты на горнолыжном курорте в Сюйчане
5 из 20

Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане.

© AFP 2019 / Stringer
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je

Представление дайверов в сеульском океанариуме COEX.

Дайверы в костюмах Санта-Клауса в океанариуме COEX в Сеуле, Южная Корея
6 из 20

Представление дайверов в сеульском океанариуме COEX.

© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Снегурочка — участница конкурса костюмов для собак и их владельцев на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.

Собаки и их владельцы участвуют в конкурсе костюмов на выставке Золотой ошейник-2016 в Москве
7 из 20

Снегурочка — участница конкурса костюмов для собак и их владельцев на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© AFP 2019 / Juan Barreto

Забег Санта-Клаусов в Каракасе.

Забег Санта-Клаусов в Каракасе
8 из 20

Забег Санта-Клаусов в Каракасе.

© AFP 2019 / Juan Barreto
© AFP 2019 / Leon Neal

Девушки в костюмах Санта-Клауса на Трафальгарской площади в центре Лондона.

Девушки в костюмах Санта-Клауса на Трафальгарской площади в центре Лондона
9 из 20

Девушки в костюмах Санта-Клауса на Трафальгарской площади в центре Лондона.

© AFP 2019 / Leon Neal
© AFP 2019 / Timothy A. Clary

Модель Victoria's Secret на показе в Нью-Йорке.

Модель на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
10 из 20

Модель Victoria's Secret на показе в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Timothy A. Clary
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля-конкурса "Санта-Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз" в Евпатории.

Участница фестиваля-конкурса Санта Клаус отдыхает – на арене Дед Мороз в Евпатории
11 из 20

Участники фестиваля-конкурса "Санта-Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз" в Евпатории.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© AFP 2019 / Miyuki Ryoko

Сотрудницы отеля в костюмах Санта-Клауса в центре Бангкока.

Девушки в костюмах Санта-Клауса в центре Бангкока
12 из 20

Сотрудницы отеля в костюмах Санта-Клауса в центре Бангкока.

© AFP 2019 / Miyuki Ryoko
© AFP 2019 / Valery Hache

Девушки фотографируются на пляже в центре Ниццы.

Девушки в костюмах Санта-Клауса на пляже в центре Ниццы
13 из 20

Девушки фотографируются на пляже в центре Ниццы.

© AFP 2019 / Valery Hache
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Девушки в костюмах Санта-Клауса на матче НХЛ в Лос-Анджелесе.

Девушки в костюмах Санта-Клауса на льду во время матча НХЛ в Лос-Анджелесе
14 из 20

Девушки в костюмах Санта-Клауса на матче НХЛ в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AFP 2019 / Getty Images/ Jayne Kamin-Oncea

Чирлидеры команды The Los Angeles Lakers в новогодних нарядах.

Чирлидеры команды The Los Angeles Lakers выступают в новогодних костюмах
15 из 20

Чирлидеры команды The Los Angeles Lakers в новогодних нарядах.

© AFP 2019 / Getty Images/ Jayne Kamin-Oncea
© AFP 2019 / Jewel Samad

Модель на показе коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Модель на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке
16 из 20

Модель на показе коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.

© AFP 2019 / Jewel Samad
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Парад Снегурочек в Москве.

Участники торжественного шествия во время парада Снегурочек в Москве
17 из 20

Парад Снегурочек в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018".
Участницы конкурса красоты Мисс Москва 2018
18 из 20
Участницы конкурса красоты "Мисс Москва 2018".
© РИА Новости / Антон Денисов
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© AFP 2019 / Patrick Baz

Девушки в костюмах Санта-Клауса катаются на водных лыжах в бухте Джунии под Бейрутом.

Девушки в костюмах Санта-Клауса катаются на водных лыжах в бухте Джунии под Бейрутом
19 из 20

Девушки в костюмах Санта-Клауса катаются на водных лыжах в бухте Джунии под Бейрутом.

© AFP 2019 / Patrick Baz
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.

Участницы фестиваля-конкурса Народный Дед Мороз во время праздничного шествия в Сочи
20 из 20

Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Новый год—2020СнегурочкаФото
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