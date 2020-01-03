Расскажи, Снегурочка, где была: такие разные новогодние образы

Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.
Чирлидеры команды Dallas Cowboys выступают в новогодних костюмах.
Танцовщицы нью-йоркского театра Rockettes участвуют в новогоднем шоу в Radio City Music Hall.
Танцовщицы нью-йоркского театра Rockettes участвуют в новогоднем шоу в Radio City Music Hall.
Участница массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор" во время карнавала BoogelWoogel-2018.
Участница массового спуска с горы в купальниках на сочинском курорте "Роза Хутор" во время карнавала BoogelWoogel-2018.
Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.
Девушки в новогодних костюмах позируют перед Кельнским собором.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на горнолыжном курорте в Сюйчане.
Представление дайверов в сеульском океанариуме COEX.
Снегурочка — участница конкурса костюмов для собак и их владельцев на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.
Снегурочка — участница конкурса костюмов для собак и их владельцев на выставке "Золотой ошейник — 2016" в Москве.
Забег Санта-Клаусов в Каракасе.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на Трафальгарской площади в центре Лондона.
Модель Victoria's Secret на показе в Нью-Йорке.
Участники фестиваля-конкурса "Санта-Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз" в Евпатории.
Участники фестиваля-конкурса "Санта-Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз" в Евпатории.
Сотрудницы отеля в костюмах Санта-Клауса в центре Бангкока.
Девушки фотографируются на пляже в центре Ниццы.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на матче НХЛ в Лос-Анджелесе.
Девушки в костюмах Санта-Клауса на матче НХЛ в Лос-Анджелесе.
Чирлидеры команды The Los Angeles Lakers в новогодних нарядах.
Чирлидеры команды The Los Angeles Lakers в новогодних нарядах.
Модель на показе коллекции Victoria's Secret в Нью-Йорке.
Парад Снегурочек в Москве.
Девушки в костюмах Санта-Клауса катаются на водных лыжах в бухте Джунии под Бейрутом.
Девушки в костюмах Санта-Клауса катаются на водных лыжах в бухте Джунии под Бейрутом.
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.
Участницы фестиваля-конкурса "Народный Дед Мороз" в Сочи.