Вучич и премьер Болгарии посетят церемонию запуска "Турецкого потока"

"По случаю запуска газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ будет поступать в Турцию и страны Европы, 8 января в Стамбуле пройдет церемония, на которой вместе с нашими президентом будут присутствовать президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов", - говорится в сообщении.