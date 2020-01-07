Вучич и премьер Болгарии посетят церемонию запуска "Турецкого потока"

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Лидеры Сербии Александр Вучич и Болгарии Бойко Борисов примут участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле вместе с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, сообщила администрация турецкого лидера.
"По случаю запуска газопровода "Турецкий поток", по которому российский газ будет поступать в Турцию и страны Европы, 8 января в Стамбуле пройдет церемония, на которой вместе с нашими президентом будут присутствовать президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич, а также премьер Болгарии Бойко Борисов", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что Эрдоган проведет двусторонние переговоры с лидерами трех стран. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в ходе визита обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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