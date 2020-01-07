В Турции считают, что Асад "не способен повести Сирию к будущему"

"Путин сегодня посетил Сирию - это дело России. Если у него есть свои замечания, то он ими поделится с нашим президентом. Наша позиция ясна: мы видим, что (президент Сирии Башар) Асад не тот лидер, который способен повести страну к будущему. В ходе переговоров нашего президента с Путиным события в Идлибе будут одной из главных тем", - сказал Калын журналистам.