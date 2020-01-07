В Турции считают, что Асад "не способен повести Сирию к будущему"

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Ситуация в сирийском Идлибе будет одной из главных тем переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин в ходе визита в Турцию 8 января примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.
"Путин сегодня посетил Сирию - это дело России. Если у него есть свои замечания, то он ими поделится с нашим президентом. Наша позиция ясна: мы видим, что (президент Сирии Башар) Асад не тот лидер, который способен повести страну к будущему. В ходе переговоров нашего президента с Путиным события в Идлибе будут одной из главных тем", - сказал Калын журналистам.
По его словам, Эрдоган и Путин также обсудят астанинский процесс по сирийскому урегулированию.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 24 декабря об освобождении от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб в ходе начатой 19 декабря военной операции и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения.
*Запрещенная в России террористическая организация