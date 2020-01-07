В Турции назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

"С первых часов после этого события (убийства Сулеймани) наш президент поводит очень плотную дипломатическую работу. Эта тема будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну. Наш регион устал от постоянных столкновений, от вмешательств внешних сил. С печалью видим, что отношения между США и Ираном постепенно обостряются. Призываем всех к усилиям по снижению напряжённости ", - сказал Калын журналистам.