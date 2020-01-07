В Турции назвали темы предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Напряженность в отношениях между США и Ираном после убийства генерала Касема Сулеймани будет одной из главных тем переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Стамбуле 8 января, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин в ходе визита в Турцию 8 января примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" и обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.
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"С первых часов после этого события (убийства Сулеймани) наш президент поводит очень плотную дипломатическую работу. Эта тема будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну. Наш регион устал от постоянных столкновений, от вмешательств внешних сил. С печалью видим, что отношения между США и Ираном постепенно обостряются. Призываем всех к усилиям по снижению напряжённости ", - сказал Калын журналистам.
Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Ранее во вторник секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани, а американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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