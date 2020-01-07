В Раде заявили об увеличении долга Украины на 717 миллионов долларов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Долг Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, бюджет на 2020 год придется корректировать, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко

"В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около 717,3 миллиона долларов). Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать", — цитирует заявление Бойко пресс-служба партии.

По его словам, в бюджете страны не хватает средств из-за недобора на таможне и спекуляций c облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Именно поэтому и произошли задержки с выплатой заработных плат, а бюджет недополучил примерно 80-90 миллиардов гривен (3,37-3,79 миллиарда долларов), утверждает Бойко.

"Завели спекулятивный капитал через облигации под девять процентов годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так "укрепил" гривну, что упали доходы бюджета. И пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи. Это касается развития, инфраструктурных проектов, программ, связанных с лекарствами, и так далее — начали резать все", — сказал он.

Пресс-служба Минфина Украины ранее заявила, что с начала года государственный и гарантированный государством долг в национальной валюте уменьшился на 8,19 процента, а в эквиваленте в иностранной валюте — вырос на 5,75 процента. Колебания суммы государственного долга вызваны, в частности, укреплением национальной валюты.