Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

Корабль, доставивший на МКС в декабре около 3 тонн груза, покинул орбитальную станцию утром во вторник. Корабль, как и планировалось, через пять часов приводнился в Тихом океане в 325 километрах от побережья Калифорнии.

Американский грузовой корабль Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. На борту многоразового корабля на Землю вернулись около 1,6 тонны отработанных материалов и результаты научных экспериментов, в том числе исследования в сфере космической радиации, кристаллов и результаты проведенных на орбите опытов на мышах. Для вернувшейся на Землю капсулы Dragon это был третий полет на МКС.