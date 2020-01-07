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РИА Наука
2020-01-07T19:26+0300
https://ria.ru/20200107/1563170203.html
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС
https://cdn23.img.ria.ru/images/151943/83/1519438391_0:132:2560:1572_1036x0_80_0_0_4001bec70fd57b38a268cbcdab7be063.jpg
РИА Новости

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане после полета на МКС

19:26 07.01.2020
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© Фото : Олег Артемьев/РоскосмосКосмический грузовой корабль Dragon у МКС
Космический грузовой корабль Dragon у МКС
© Фото : Олег Артемьев/Роскосмос
Космический грузовой корабль Dragon у МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане, доставив с Международной космической станции 1,6 тонны груза, сообщила компания SpaceX.
Корабль, доставивший на МКС в декабре около 3 тонн груза, покинул орбитальную станцию утром во вторник. Корабль, как и планировалось, через пять часов приводнился в Тихом океане в 325 километрах от побережья Калифорнии.
"Приводнение Dragon подтверждено, завершена его третья миссия на МКС и обратно", - сообщила компания в своем Twitter аккаунте.
Американский грузовой корабль Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. На борту многоразового корабля на Землю вернулись около 1,6 тонны отработанных материалов и результаты научных экспериментов, в том числе исследования в сфере космической радиации, кристаллов и результаты проведенных на орбите опытов на мышах. Для вернувшейся на Землю капсулы Dragon это был третий полет на МКС.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceX
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