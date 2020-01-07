Путин прогулялся c Асадом по Дамаску

ДАМАСК, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин вместе с сирийским лидером Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска и зашел в историческую мечеть, а православному храму подарил икону, сообщила пресс-служба сирийского президента Башара Асада.

Президентов сопровождали министры обороны РФ и САР Сергей Шойгу и Али Айюб.

Путин прогулялся по центру города и посетил Омейядскую мечеть, где также ознакомился с захоронением святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Президент оставил запись в книге посетителей.

Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

Путин по случаю Рождества посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска и "подарил икону Богоматери", сообщила пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры с Асадом. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.