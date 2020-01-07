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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-07T19:22+0300
https://ria.ru/20200107/1563170074.html
Путин прогулялся c Асадом по Дамаску
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РИА Новости

Путин прогулялся c Асадом по Дамаску

19:22 07.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу
Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
ДАМАСК, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вместе с сирийским лидером Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска и зашел в историческую мечеть, а православному храму подарил икону, сообщила пресс-служба сирийского президента Башара Асада.
Президентов сопровождали министры обороны РФ и САР Сергей Шойгу и Али Айюб.
Путин прогулялся по центру города и посетил Омейядскую мечеть, где также ознакомился с захоронением святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Президент оставил запись в книге посетителей.
Путин по случаю Рождества посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска и "подарил икону Богоматери", сообщила пресс-служба.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры с Асадом. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.
Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.
Далее в программе пребывания Путина в Сирии запланировано посещение еще нескольких объектов, добавил Песков.
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Война в СирииБашар АсадДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ШойгуСирияРоссияДамаск (город)В мире
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