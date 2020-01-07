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Первая группа турецких военных прибыла в Ливию
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РИА Новости

Первая группа турецких военных прибыла в Ливию

19:00 07.01.2020 (обновлено: 19:23 07.01.2020)
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© REUTERS / Esam Al-FetoriУчастники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
© REUTERS / Esam Al-Fetori
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Командующий силами поддержи операции "Вулкан гнева" Насер Аммар заявил, что первая группа турецких военных уже прибыла в ливийскую столицу.
"Наши силы могут нанести большой урон ливийской армии после прибытия первой части турецких сил в Триполи", — цитирует его портал Afrigate News.
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По его словам, у сил правительства национального согласия теперь есть возможность сбивать самолеты Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Он добавил, что поддержка турецких войск дает возможность авиации ПНС проводить операции.
"Отныне никаких комплиментов не будет", — заключил Аммар.
В воскресенье Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные выдвинулись в Ливию по просьбе руководителя правительства национального согласия Файеза Сараджа для "поддержки законных властей". Кроме того, стороны подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам, вызвавшие осуждение среди стран региона.
Евросоюз, Италия, Франция, Британия и Германия призвали Турцию прекратить внешнее вмешательство в ситуацию в Ливии.
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Ливийский кризис

После убийства в 2011 году бывшего лидера Муаммара Каддафи Ливия фактически перестала функционировать как единое государств. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Сараджем.
Ситуация в Ливии вновь обострилась в середине весны прошлого года, когда армия Хафтара начала наступление на Триполи. Лояльные Переходному национальному совету вооруженные формирования приступили к ответной операции. В декабре Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Накануне Ливийская национальная армия вошла и установила контроль над Сиртом — родиной Каддафи и одним из крупнейших городов в стране.
Москва не раз призывала стороны конфликта к прекращению боевых действий и возобновлению диалога для преодоления кризиса.
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Халифа ХафтарЕвросоюзТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганИталияЛивияВ мире
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