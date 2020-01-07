Помпео обвинил Иран в подрыве мирного процесса в Афганистане

"В Афганистане есть аспект конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность туда Исламской Республики Иран… Иран сегодня активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои давние повсеместные усилия по поддержке находящихся там вооруженных группировок", - сказал он.