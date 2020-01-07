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Помпео обвинил Иран в подрыве мирного процесса в Афганистане
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РИА Новости

Помпео обвинил Иран в подрыве мирного процесса в Афганистане

18:52 07.01.2020 (обновлено: 18:53 07.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Иран активно работает надо тем, чтобы подорвать мирный процесс в Афганистане, заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"В Афганистане есть аспект конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность туда Исламской Республики Иран… Иран сегодня активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои давние повсеместные усилия по поддержке находящихся там вооруженных группировок", - сказал он.
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По его словам, власти Ирана имеют дело с движением "Талибан" и связанными с ним группировками.
США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.
Переговоры возобновились в ноябре. Телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что США намерены в ближайшее время объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.
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Майк ПомпеоАфганистанТалибанИранСШАВ мире
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03:16Пентагон заявил, что примет все необходимые меры после атаки Ирана
03:13Не менее 10 ракет попали на территорию базы США в Ираке, сообщает СМИ
02:57Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке
02:54Иран заявил, что удар по объектам США - месть за смерть Сулеймани
02:51Иран нанес удар по объектам США в Эрбиле на севере Ирака, сообщает СМИ
02:48Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
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02:32Иран взял ответственность за ракетный удар по авиабазе США в Ираке
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