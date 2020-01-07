Помпео обвинил Иран в подрыве мирного процесса в Афганистане

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Иран активно работает надо тем, чтобы подорвать мирный процесс в Афганистане, заявил во вторник журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
"В Афганистане есть аспект конфликта, который заслуживает большего внимания. Это вовлеченность туда Исламской Республики Иран… Иран сегодня активно работает над тем, чтобы подорвать мирный процесс, продолжая свои давние повсеместные усилия по поддержке находящихся там вооруженных группировок", - сказал он.
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По его словам, власти Ирана имеют дело с движением "Талибан" и связанными с ним группировками.
США и талибы вели переговоры несколько месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.
Переговоры возобновились в ноябре. Телеканал NBC News сообщал со ссылкой на источники, что США намерены в ближайшее время объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана. Вывод войск будет постепенным и растянется на несколько месяцев.
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