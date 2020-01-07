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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-07T18:31+0300
https://ria.ru/20200107/1563169177.html
Гуаидо пустили в здание венесуэльского парламента
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/51/1563145105_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_d62aaab1b7edb4c483d1b1b7ea0a92c1.jpg
РИА Новости

Гуаидо пустили в здание венесуэльского парламента

18:31 07.01.2020
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© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото
ЛИМА, 7 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо после конфликта с силовиками попал в здание парламента, где проходит заседание Национальной ассамблеи во главе с новым спикером Луисом Паррой, сообщает оппозиционный парламент.
"Главе ассамблеи (Хуану Гуаидо) удалось попасть во дворец ", - говорится в сообщении в Twitter.
За несколько минут до этого в Twitter оппозиционного парламента было опубликовано видео, на котором Гуаидо, которого на руках поднимает толпа людей, стоящая перед парламентом, вступает в конфликт с Национальной гвардией - пытается оттолкнуть представителей силовых структур и пройти внутрь.
Национальная ассамблея Венесуэлы во главе с новым спикером Луисом Паррой начала во вторник свое первое заседание на фоне желания оппозиции провести свою сессию.
Пятого января на официальном заседании парламента вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Помпео прокомментировал выборы спикера парламента Венесуэлы
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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