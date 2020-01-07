Гуаидо пустили в здание венесуэльского парламента

ЛИМА, 7 янв - РИА Новости. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо после конфликта с силовиками попал в здание парламента, где проходит заседание Национальной ассамблеи во главе с новым спикером Луисом Паррой, сообщает оппозиционный парламент.
"Главе ассамблеи (Хуану Гуаидо) удалось попасть во дворец ", - говорится в сообщении в Twitter.
За несколько минут до этого в Twitter оппозиционного парламента было опубликовано видео, на котором Гуаидо, которого на руках поднимает толпа людей, стоящая перед парламентом, вступает в конфликт с Национальной гвардией - пытается оттолкнуть представителей силовых структур и пройти внутрь.
#AHORA‼️La GNB impide el acceso a Juan #Guaidó y a otros 100 diputados al Palacio Federal Legislativo de #Venezuela.— eSPAINews (@eSPAINews) January 7, 2020
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Национальная ассамблея Венесуэлы во главе с новым спикером Луисом Паррой начала во вторник свое первое заседание на фоне желания оппозиции провести свою сессию.
Пятого января на официальном заседании парламента вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.