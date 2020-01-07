Гуаидо пустили в здание венесуэльского парламента

За несколько минут до этого в Twitter оппозиционного парламента было опубликовано видео, на котором Гуаидо, которого на руках поднимает толпа людей, стоящая перед парламентом, вступает в конфликт с Национальной гвардией - пытается оттолкнуть представителей силовых структур и пройти внутрь.